Ecker: „Unsere Betriebe sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität”

Die Innovationskraft der NÖ Unternehmen, die Gründungszahlen und die motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Anlass zur Zuversicht, sagte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker beim traditionellen Neujahrsempfang der Kammer vor rund 300 Gästen aus Wirtschaft, Sozialpartnerschaft, öffentlichem Leben und Politik. „Unsere Betriebe sind es, die Arbeitsplätze sichern sowie Lebensqualität und Wertschöpfung in unseren Regionen schaffen.“

Um auch in Zukunft die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen zu können, brauche es das Miteinander von Wirtschaftskammer NÖ, Land NÖ und allen Sozialpartnern, das eben im gemeinsamen Strategieprogramm von Land NÖ und Wirtschaftskammer NÖ "Handschlag für Niederösterreich" zum Ausdruck kommt.

Das Programm war am Mittwochvormittag von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wirtschaftslandeslandesrat Jochen Danninger und WKNÖ-Präsident Ecker vorgestellt worden. Die NÖN hat davon berichtet.

Aktiv über das Pensionsalter hinaus

Als eine der zentralen Herausforderungen nannte Ecker in seiner Rede den Arbeitskräftemangel. Neben einer qualifizierten Zuwanderung drängte er in auf rasche Anreize für Menschen, die länger als bis zur Pension arbeiten wollen.

„Wir brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in zehn oder 20 Jahren, sondern jetzt“, so Ecker. Als Beleg für die Arbeitsbereitschaft zahlreicher Menschen führte er die rund 10.500 Unternehmerinnen und Unternehmer in Niederösterreich an, die über das Pensionsalter hinaus aktiv sind. „Wir wissen, dass es funktioniert.“

Land NÖ investiert heuer über 842 Millionen Euro

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstrich das starke Miteinander in Niederösterreich. Gemeinsam habe man etwa mit dem Energiekostenzuschuss 2 einen Energieschutzschirm für die Unternehmen geschafft. „Die Unternehmen brauchen Perspektiven, Kalkulierbarkeit und Planbarkeit“, so Mikl-Leitner.

Um die Krise gut zu bewältigen und für eine gute Entwicklung des Landes brauche es auch Investitionen. Mikl-Leitner nannte als Beispiel dafür das Ausbauprogramm für Windkraft, Sonnenkraft, Wasserkraft, Biomasse und Netzsicherheit sowie das Festhalten am Investitionsprogramm des Landes, mit dem heuer 842 Millionen Euro in Gesundheitseinrichtungen, in Schiene und Straße oder auch in den Glasfaser-Ausbau investiert werden.

WKÖ: Energiewende nur mit Technologieoffenheit

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer bedankte sich bei den Funktionärinnen und Funktionären sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „für die ausgezeichnete Arbeit in sehr schwierigen Zeiten“.

„Die Transformation in Richtung Energiewende geht nur mit der Wirtschaft und Technologieoffenheit, nicht gegen die Wirtschaft. Es geht jetzt ums Anpacken statt Ankleben.“ WKÖ-Präsident Harald Mahrer

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich habe einen "super Job gemacht.“ „Immer am Puls der Zeit zu sein, das geht nur, wenn man engstens zusammenarbeitet", sagt Mahrer. Mit dem Energiekostenzuschuss 2 vom Bund gebe es die Planbarkeit, "die wir jetzt brauchen.“

Auch die Themen Stabilität und Zuversicht griff der WKÖ-Präsident auf. Das Investitionsklima habe sich aufgehellt, der Export laufe deutlich besser als erwartet. Einen besonderen Fokus setzte Mahrer auf den Bereich der künftigen Energieversorgung.

„Die Transformation in Richtung Energiewende geht nur mit der Wirtschaft und Technologieoffenheit, nicht gegen die Wirtschaft“, so Mahrer. „Es geht jetzt ums Anpacken statt Ankleben.“