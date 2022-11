WKNÖ-Präsident drängt auf Ausweitung der Energiehilfen

Werbung

Als "ersten, wichtigen Schritt" wertet die WKNÖ den fixierten Energiekostenzuschuss des Bundes. Betriebe konnten sich für die Energiehilfen seit Anfang November beim Österreichischen Wirtschaftsservice (AWS) vorregistrieren, seit Dienstag ist auch ein Antrag möglich. "Die weitere Umsetzung muss jetzt rasch und unbürokratisch für unsere Betriebe funktionieren,“ fordert WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und pocht generell auf eine Ausweitung der Energiehilfen.

Das derzeitige Modell des Energiekostenzuschusses unterstützt energieintensive Betriebe bei ihren Mehrkosten für Strom, Erdgas und Treibstoffe in den Monaten Februar bis September 2022. Das sei laut Ecker aber nur bedingt eine Hilfe. "Wir Unternehmer blicken aber nach vorne in die Zukunft. Und das immer mehr mit Sorge, wenn wir uns die aktuellen Energiepreise ansehen,“ so Ecker.

Über neue Energielieferverträge, die für einen Großteil der Betriebe jetzt schlagend werden, kommen diese Energiepreise erst jetzt so richtig an. „Das heißt, wir brauchen jetzt rasch rechtliche Sicherheit, wie es mit Unterstützungsmaßnahmen für die hohen Energiepreise weitergeht. Das bringt auch die notwendige Planbarkeit für die Kalkulationen der Betriebe für nächstes Jahr. Die Bundesregierung muss daher den EU-Beihilfenrahmen beim Energiekostenzuschuss voll ausschöpfen,“ fordert der WKNÖ-Präsident.

Eine bevorzugte, europäische Lösung sei leider nicht in Sicht. Daher müsse auch Österreich eine nationale Lösung analog zum deutschen Modell der Strom- und Gaspreisbremse andenken, so Ecker. Er sehe in einem ähnlich angelegten Modell eine "effektive, mittelfristige Hilfe" für Unternehmen auch in 2023.

Weniger Arbeitsplätze, weniger Lebensqualität

Seitens der Bundesregierung sei jetzt rasches Handeln gefragt, sonst verlieren die Betriebe ihre Wettbewerbsfähigkeit. Am Ende gehe es dann für Wirtschaftstreibende darum, wo sie aufgrund der hohen Energiepreise einsparen. "Das führt bei vielen zwangsläufig und ungewollt zur Entscheidung, sich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen zu müssen. Mit drastischen Folgen für unseren Wirtschaftsstandort und den Wohlstand und die Lebensqualität der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher“, erklärt der WKNÖ-Präsident.