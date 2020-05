Schaden erneut Vizepräsident der Wirtschaftskammer NÖ .

Bei der Präsidiumssitzung der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) am 13. Mai wurde Thomas Schaden aus Katzelsdorf im Bezirk Wiener Neustadt zum zweiten Mal einstimmig zum Vizepräsidenten gewählt. Er wird künftig das neu geschaffene Ressort „Wirtschaftliche Integration“ in der WKNÖ übernehmen. In der Wirtschaftskammer ist er auch Branchenvertreter für die Handelsagenten sowie den Papier- und Spielwarenhandel.