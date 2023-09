Trotz Digitalisierung: Papierkalender als sichere Alternative

Handyakku leer, keine freie Steckdose für den Laptop, kein Mobilfunknetz oder WLAN verfügbar: Elektronische Kalender können aus verschiedenen Gründen nicht verfügbar sein. Andreas Auer, Obmann des NÖ Papierhandels, empfiehlt daher klassische Papierkalender als Alternative oder Backup: „Mit seiner angenehmen Haptik und seiner Übersichtlichkeit etwa, ist der Taschenkalender optimaler Begleiter für den Alltag. Mit einem Tisch- und Wandkalender hingegen lässt sich kein wichtiges Ereignis übersehen.“

Auch WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker schätzt die Sicherheit des haptischen Mediums: „Ein Papierkalender funktioniert ohne Akku, Strom oder WLAN. Er ist ein zuverlässiger Begleiter und ein schönes Zeichen dafür, dass es auch in unserer elektronischen Welt noch wichtige haptische Medien gibt“, so Ecker und betont: „Unsere Händler stehen für Qualität und punkten mit fachkundiger Beratung.“

Selbstklebende Notizzettel als Goodie

Jede und jeder hat individuelle Anforderungen an einen haptischen Kalender. Um Konsumentinnen und Konsumenten daran zu erinnern, ohne Zeitdruck ihren Wunschkalender auszusuchen und nicht Gefahr zu laufen, dass am Jahresende manche Kalender vergriffen sind, wurde vor neun Jahren die „Woche des Kalenders“ ins Leben gerufen. Außerdem gibt es in dieser Woche besondere Angebote: Alle, die im Aktionszeitraum einen Kalender kaufen, erhalten selbstklebende Notizzettel als Geschenk dazu.

Ob Büro- und Schulmaterial, Papierwaren, Schreibgeräte, Mal-, Bastel- und Künstlerbedarf oder Kalender: In Österreich gibt es rund 460 Papier-Fachgeschäfte, in NÖ sind es rund 100. Verglichen mit anderen EU-Staaten gibt es in Österreich viele kleine Geschäfte, die oft seit Generationen im Besitz der Unternehmer sind. Einer Erhebung von Regio Data Research zufolge beträgt der österreichweite Jahresumsatz im Kernsortiment Papier-, Büro- und Schreibwarenhandel rund 870 Millionen Euro netto.