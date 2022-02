NID investiert 330 Millionen: Vier große Projekte

Wohnraum in Niederösterreich ist gefragt wie nie zuvor. Corona hat diesen Trend sogar noch verstärkt. Besonders groß ist die Nachfrage in der Landeshauptstadt St. Pölten, in Wiener Neustadt und im Speckgürtel rund um Wien. Hier sieht die NOE Immobilien Development GmbH (NID) auch für die nächsten Jahre das größte Wachstumspotenzial.

330 Millionen Euro investiert die NID aktuell in Projekte, mehr als 700 Wohneinheiten befinden sich in Bau. Gut die Hälfte davon in St. Pölten, wo die NID unter anderem das Quartier Mitte beim Sparkassenpark entwickelt – neben Wohnungen entsteht hier auch ein 100-Zimmer-Betten-Hotel:

Quartier Mitte Neues Hotel für St. Pölten kommt

Baubeginn ist heuer auch für ein City-Projekt in Wiener Neustadt in der Kollonitsch-Gasse sowie ein Stadt-Haus in Melk (auf dem Areal der ehemaligen Hypo-Filiale), in Korneuburg wird die neue Siedlung am Stettner Weg fertiggestellt.

„Wir wollen die Zentren verdichten und bauen fast nichts mehr auf der grünen Wiese“, erklärt NID-Geschäftsführer Michael Neubauer. Die NID leiste damit nicht nur einen Beitrag zur Reduktion der Flächenversiegelung, sondern auch zur Verringerung des Verkehrsaufkommens – da zentrale Lagen besser an den öffentlichen Verkehr angebunden sind.