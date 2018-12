Am Donnerstag vergangener Woche wurde zu den von Landeshauptmann Hans Niessl veranstalteten „Burgenland-Gesprächen“ geladen. In der Mattersburger Bauermühle stand das Thema „Wohnbauförderung Neu“ mit einer Expertenrunde am Programm.

Mit der Änderung gibt es unterm Strich mehr Geld für die Häuslbauer – die Förderungen und das Fördervolumen wurden erhöht. Eckpunkte, die bei der Diskussion angesprochen wurden: Das höchstzulässige Netto-Jahreseinkommen wurde von 62.500 auf 68.000 Euro angehoben, bei einer Wohnnutzfläche von 150 Quadratmetern steigt die Grundförderung von 40.000 auf 51.000 Euro, für Kinder unter 16 Jahren gibt es durch die neue Wohnbauförderung 12.000 statt 11.000 Euro je Kind zusätzliche Förderung.

Weiterer, wichtiger Punkt: Die Fördersumme wurde ebenso erhöht, wenn eine Baulücke geschlossen oder ein bestehendes Objekt durch einen Neubau ersetzt wird. OSG-Chef Alfred Kollar, in seiner Funktion als Obmann der Gemeinnützigen Bauvereinigungen bei der Diskussion, unterstrich die Bedeutung der Burgenländischen Wohnbauförderung: „Mieten unter fünf Euro pro Quadratmeter sind ohne Wohnbauförderung nicht möglich.“

Und Andreas Huss, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau Holz Salzburg, zog einen interessanten Vergleich: „Als Salzburger kann ich sagen, ich weiß wie es nicht geht und im Burgenland habe ich gesehen, wie es gehen kann.“