„Wir waren für alle Landsleute schon die St. Pöltner, als noch niemand an eine Landeshauptstadt gedacht hat.“ Mit diesen Worten beschreibt Direktor Willi Gelb den Pioniergeist der Allgemeinen gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft St. Pölten. Sie zählt heute 12.000 Mitglieder, die in Summe mehr als 9.000 Wohnungen und Reihenhäuser in Niederösterreich erhalten. „Die St. Pöltner“ ist damit nicht nur eine der größten gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften Österreichs, sondern auch eine der ältesten. Gegründet wurde sie im März vor hundert Jahren.

„Die Idee damals war, dass die Mitglieder gemeinsam Werkzeug und Materialien für den Bau der Häuser ankauften, die sie selbst errichteten – auf Gründen, die die Stadt den Arbeitern unter dem damaligen Bürgermeister Hubert Schnofl geschenkt hat“, erklärt Gelb. Bald schon entstanden die ersten sozialen Wohnbauten der Genossenschaft, die die Wohnungsnot der Zwischenkriegszeit linderten. Gewohnt wurde damals auf 30 bis 40 Quadratmetern – zumindest zu viert.

Von St. Pölten aus verbreitete sich die Idee in andere, meist sozialdemokratisch regierte Städte. Gut die Hälfte der Wohnungen der St. Pöltner Genossenschaft liegen heute deshalb außerhalb der Landeshauptstadt, vor allem im Traisental, aber auch in Gänserndorf, Schwechat, Horn und St. Valentin. Und gebaut wird weiter eifrig. Für Gelb, der seit gut fünf Jahrzehnten bei der Genossenschaft das Ruder in der Hand hält, hat sich an den Prinzipien seit 1921 nichts geändert: „Wir bauen Häuser, die mehrere Jahrhunderte bestehen bleiben. Das ist nur möglich, wenn man auf Qualität setzt und sich die Menschen in unseren Wohnungen wohlfühlen.“