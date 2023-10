Immobilienpreise in NÖ: „Weder Hotspot noch Schlusslicht“

NÖN: Wie beeinträchtigen die Zinswende und die KIM-VO die Preisentwicklung am heimischen Wohnimmobilienmarkt? Gerät dieser zunehmend unter Druck?

Gunter Deuber: Der österreichische Wohnimmobilienmarkt hat sich heuer trotz der genannten Herausforderungen als sehr widerstandsfähig erwiesen. Nach einem deutlichen Rückgang der Preise Ende 2022 sind diese im ersten Halbjahr 2023 nur noch leicht gesunken. Die Prognose für die kommenden Monate und das Jahr 2024 lautet: etwas stärkere Preisrückgänge, aber kein dramatischer Sturzflug. Selbst nach einer angenommenen nominalen Preiskorrektur von bis zu minuszehn Prozent wird Wohneigentum immer noch spürbar teurer sein als vor der Pandemie.

Gilt diese Preisentwicklung für alle Wohnimmobilien?

Deuber: Wir beobachten grundsätzlich eine Zweiteilung am Markt: Während neue Wohnungen sich teils noch verteuern oder zumindest preisstabil sind, werden gebrauchte Wohnungen schon deutlich günstiger. Diese Schere der Preisentwicklung dürfte erst einmal noch weiter aufgehen.

Wie steht es um die Leistbarkeit von Eigenheimen in Niederösterreich?

Deuber: Die Leistbarkeit von Wohnimmobilien ist in Niederösterreich weit weniger angespannt als in anderen Bundesländern. Man kann von einem klaren Wettbewerbsvorteil für den regionalen Immobilienmarkt sprechen. Das Haus im Grünen ist nur im Burgenland, in Kärnten und in der Steiermark erschwinglicher. Grundsätzlich ist der Immobilienmarkt des östlichen Bundeslandes in seiner Gesamtheit „unauffällig“, er ist weder preislicher Hotspot noch Schlusslicht. Interessant wird es jedoch beim Blick unter die Oberfläche. Dieser offenbart ein großes regionales Gefälle. Denn nirgendwo sonst schwanken die Preise von Haus, Wohnung oder Grund auf Bezirksebene derart wie in Niederösterreich. Ganz nach dem Motto: großes Land, großes Preisgefälle. Letzteres wird gerade auch durch das Gravitationszentrum Wien und Umland mitbestimmt.