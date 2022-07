Teuerung beeinflusst den Traum vom Eigenheim

Werbung

Dass die Teuerung jene Landsleute, die darüber nachdenken, eine Immobilie zu kaufen oder zu sanieren beziehungsweise ein eigenes Haus zu bauen, beschäftigt, belegt eine von der Hypo-NÖ durchgeführte Umfrage von Marketagent. Personen, die kaufen oder bauen wollen, machen sich vor allem Gedanken über die steigenden Immobilienpreise (72 Prozent), die steigenden Mieten (65 Prozent) und die steigenden Baukosten (62 Prozent). Immobilienbesitzerinnen und -besitzer, welche ihr Eigenheim sanieren möchten, beschäftigen vor allem die steigenden Energiepreise (60 Prozent) und die steigenden Baukosten (54 Prozent).

Ab 1. August: Kreditnehmer brauchen 20 Prozent Eigenmittelquote

Eine weitere Herausforderung für Privatpersonen, die sich ihren Traum vom Eigenheim erst erfüllen wollen, kommt ab 1. August 2022 hinzu. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) erlasst eine neue Kreditvergaberichtlinie. Die Eigenmittelquote von privaten Kreditnehmern für den Bau oder Erwerb von Immobilien beträgt ab August 20 Prozent. Das bedeutet, dass Privatpersonen zehn Prozent des Kaufpreises der Immobilie inklusive Kaufnebengebühren von bis zu zehn Prozent angespart haben müssen, um einen Kredit für ihre Traumimmobilie zu bekommen.

Hypo-NÖ Vorstand Wolfgang Viehauser und ÖVP-Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko. Foto: HYPO NOE / Bollwein

Laut der von der Hypo-NÖ in Auftrag gegebenen Studie wirkt sich das auf einen Großteil der befragten Personen aus. Rund 35 Prozent der Personen, die ihr Eigenheim bauen oder kaufen wollen, geben an, vermutlich länger für die notwendigen Eigenmittel sparen zu müssen. 17 Prozent rechnen mit einer kleineren Immobilie und rund 15 Prozent der Befragten befürchten, keinen Kredit zu bekommen.

NÖ ist „Land der Häuslbauer“

Drei Viertel der Befragten, die demnächst bauen oder kaufen wollen, gaben außerdem an, dass die eigene Immobilie als sichere Anlage eine wichtige oder eher wichtige Rolle bei ihren Überlegungen spiele. Das gilt auch für die Hälfte der Personen, die ihr Eigenheim sanieren wollen. Der Traum vom Eigenheim wird also, trotz der Sorge um die steigenden Kosten, von vielen Landsleuten nicht aufgegeben.

Und auch Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko von der ÖVP bezeichnet Niederösterreich als „Land der Häuslbauer.“ „Aus diesem Grund ist es gerade in Zeiten von steigenden Preisen wichtig, dass Wohnen für alle Landsleute in allen Regionen des Landes leistbar und lebenswert bleibt“, sagt Schleritzko. Dafür sorge die Landespolitik einerseits mit dem kürzlich präsentierten Strompreisrabatt und andererseits mit der blau-gelben Wohnbaustrategie. Diese bestehe aus Zuschüssen für den gemeinnützigen Wohnbau sowie der Wohnbauförderung beim Eigenheimkauf, -bau oder der Sanierung.

Erneuerbare Energien im Trend

Auch in Blick Hinblick auf erneuerbare Energien hat die Teuerung zu einem Umdenken geführt. „Über 72 Prozent möchten nun bei der Sanierung in erneuerbare Energiesysteme und Maßnahmen zur Einsparung investieren“, erklärt Hypo-NÖ Vorstand Wolfgang Viehauser. Und auch beim Kauf oder Bau eines Hauses spricht sich der Großteil der Befragten für eine Investition in erneuerbare Energien aus.

Das Online-Tool „Wohnrechner.at“ der Hypo-NÖ soll Kundinnen und Kunden ebenfalls beim Einsparen von Energie unterstützen. „Mit dem Rechner kann die Sanierung der eigenen Immobilie anhand vieler Faktoren geplant werden. Man erhält sofort eine erste Kostenschätzung anhand von echten Baumeisterpreisen, sieht aber gleichzeitig auch, wie viel CO² und wie viele Kosten man mit der Sanierung jährlich sparen könnte“, führt Viehauser aus. Rund 50.000 Projekte wurden seit der Einführung des Wohnrechners im Oktober 2020 berechnet. „Wären alle berechneten Sanierungsprojekte auch verwirklicht worden, hätten bereits rund 9.300 Tonnen CO² eingespart werden können“, sagt Viehauser abschließend.