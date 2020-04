Die Wohnungen in Niederösterreich werden – wenn auch nicht ganz so stark wie im Rest Österreichs – teurer. Um 6,7 Prozent stieg der Preis einer verkauften Eigentumswohnung in Niederösterreich zwischen 2018 und 2019 an. Bundesweit lag das Plus sogar bei 7,2 Prozent (auf 211.826 Euro). Das ergibt ein Blick auf den ImmoSpiegel des Makler-Netzwerks Remax mit Österreich-Sitz in Amstetten, der sich vor allem auf die amtlichen Grundbucheinträge in Österreich bezieht.

Niederösterreich ist vergleichsweise günstig

Die niederösterreichischen Wohnungen sind nach dieser Analyse dennoch vergleichsweise günstig. Der Preis für eine

Eigentumswohnung lag nämlich in Niederösterreich 2019 bei 170.125 Euro – was dem viertgünstigsten Wert in ganz Österreich entspricht. In Mödling, Tulln und Korneuburg kosten die Wohnungen aktuell am meisten.

In Prozent haben die Preise für Eigentumswohnungen in der Stadt St. Pölten (auf 155.382 Euro) mit plus 31 Prozent und in Gmünd (auf 50.552 Euro) mit plus 30,6 Prozent am stärksten angezogen. Dennoch ist Gmünd nach wie vor Schlusslicht bei den Gesamt-Wohnungspreisen.

„Im Fünfjahres vergleich haben die Wohnungspreise in Niederösterreich über alle Bezirke im Durchschnitt um 26,1 Prozent zugelegt und im Zehnjahresvergleich um 77,4 Prozent.“ Analyse des Makler-Netzwerks Remax

Überhaupt ist laut Remax die Preisspreizung bei den Wohnungspreisen in Niederösterreich unverändert enorm: Der Durchschnittspreis des teuersten Bezirks (Mödling) ist 4,4-mal so hoch wie im billigsten – eben Gmünd.

Den stärksten Rückgang bei den Wohnungs-Eigentumspreisen gab es in Horn: Hier hat sich der Durchschnittspreis der Wohnungen um fast ein Viertel auf 71.718 Euro reduziert. In den vergangenen zehn Jahren sind die Eigentumswohnungen in Niederösterreich aber grundsätzlich empfindlich teurer geworden, heißt es von Remax: „Im Fünfjahresvergleich haben die Wohnungspreise in Niederösterreich über alle Bezirke im Durchschnitt um 26,1 Prozent zugelegt und im Zehnjahresvergleich um 77,4 Prozent.“

Übrigens: In Niederösterreich wurden im Vorjahr gut 5.760 Wohnungen für neue Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Das entspricht einem leichten Rückgang um 2,2 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2018. Mehr als die Hälfte aller Wohnungstransaktionen wurde in fünf Bezirken durchgeführt, nämlich in Mödling, Baden, Tulln, Bruck an der Leitha und Korneuburg.

Und: Eine aktuelle Remax-Umfrage unter 560 Immobilienexperten in ganz Österreich ergab, dass sich laut Expertenmeinung die Preisdynamik am Wohnungsmarkt coronabedingt in den kommenden Monaten einbremsen wird.