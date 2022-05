WKNÖ-Präsident im Interview: „Achterbahn für Wirtschaftstreibende“

Werbung

NÖN: Nach den Corona-Lockerungen stehen in Niederösterreichalle Zeichen auf Durchstarten der Wirtschaft. Bremst der Ukraine-Krieg jetzt den blau-gelben Unternehmergeist?

Wolfgang Ecker: Für unsere Wirtschaftstreibenden waren die letzten Wochen und Monate eine wahre Achterbahnfahrt. Vor Kurzem sahen wir mit den weitgehenden Öffnungen einen entscheidenden Schritt in Richtung Normalität. Plötzlich begann in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ein Krieg, der unermessliches menschliches Leid mit sich bringt. Gleichzeitig hat dieser auch massive Auswirkungen auf unsere Unternehmen. Allerdings haben wir schon im Umgang mit der Corona-Pandemie gesehen, dass die nieder österreichischen Betriebe mit Flexibilität und Zusammenhalt enorme Herausforderungen meistern können. Daher bin ich davon überzeugt, dass wir auch diese Situation wieder gemeinsam schaffen werden.

Und wie sieht es mit dem Rohstoffmangel aus? Welche Branchen sind besonders betroffen?

Ecker: Aktuell sind branchen unabhängig alle Unternehmen von steigenden Energiekosten und Lieferengpässen betroffen. Beinahe täglich sind Betriebe mit unvorhergesehenen Preissprüngen in nicht kalkulierbarer Höhe konfrontiert. Außerdem sind oftmals Materialien nicht lieferbar.

Die Verteuerung von Energie stellt also branchenunabhängig alle Unternehmen des Landes vor große Probleme – welche Maßnahmen fordern Sie zur Entlastung?

Ecker: Wir erleben gerade, wie abhängig unsere Haushalte und die Wirtschaft von Gas aus Russland sind. Zur Verdeutlichung: 25 Prozent unseres niederösterreichischen Energiebedarfes decken wir durch Gas ab. Nur ein Achtel davon entfällt auf die Haushalte. Das heißt, wir brauchen rasch einfach umzusetzende Maßnahmen, um die Versorgung mit leistbarer Energie zu sichern. Als Sofortmaßnahme braucht es daher eine Senkung der Mineralölsteuer. Zusätzliche Entlastung würde eine Beendigung der geltenden Strompreiszonentrennung zwischen Deutschland und Österreich bringen. Denn oftmals sind die heimischen Strompreise fast dreimal so hoch wie in unserem Nachbarland. Für Sicherheit würde auch ein eigenes Pelletsbevorratungs-Gesetz sorgen. Damit könnte die Energieversorgung, ähnlich wie bei der Gasbevorratung, auch im Pellets bereich gewährleistet werden.

Die WKNÖ ist, so sagen es wieder aktuelle Zahlen, Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Welche Services der WKNÖ werden besonders gerne angenommen?

Ecker: Mit den Serviceangeboten der Wirtschaftskammer Niederösterreich stehen wir den blau-gelben Unternehmerinnen und Unternehmern ein Wirtschaftsleben lang unterstützend zur Seite! Von der Unternehmensgründung mit dem Gründer service bis zur Nachfolge mit der Nachfolgebörse bieten wir einerseits zielgruppenspezifische Serviceangebote an. Andererseits werden Rechtsberatungen sowie Unterstützung bei Steuerfragen, Betriebsanlagen und Umweltthemen nachgefragt. Besonders im Fokus der Betriebe stehen auch Weiterbildungsangebote beim WIFI oder die Services der Außenwirtschaft Austria für Exporteure. Auch auf dem Digitalisierungsweg haben wir mit den Technologie- und Innovationspartnern (TIP NÖ) die richtigen Ansprechpartner. Um auf die regionalen Besonderheiten eingehen zu können, stehen die Kolleginnen und Kollegen der 23 Bezirks- und Außenstellen als direkte Ansprechpartner in allen Bezirken Niederösterreichs zur Verfügung.

Ein Dauerthema ist der Fachkräftemangel – gibt es diesbezüglich auch Positives zu berichten?

Ecker: Die Corona-Pandemie hat den Mangel an Arbeitskräften noch zusätzlich verschärft. Mittlerweile werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quer durch alle Branchen und in allen Re gionen gesucht – von der Hilfskraft bis zum Akademiker. Im Schnitt können Niederösterreichs Unternehmen jede zehnte Stelle nicht besetzen. Viele können Aufträge nicht mehr übernehmen, weil ihnen Arbeitskräfte fehlen. Wir unterstützen die Betriebe gemeinsam mit unseren Sozialpartnern mit zahlreichen Maßnahmen, Personal zu finden und zu halten. Eine zentrale Rolle im Kampf gegen den Fachkräftemangel spielt die Lehre. Denn unsere Unternehmerinnen und Unternehmer wissen: Die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen! Dass es aufwärts geht, zeigt dabei die von der Corona-Pandemie besonders betroffene Tourismusbranche. Hier ist die Zahl der Lehranfänger gegenüber dem Vorjahr um über 40 Prozent gestiegen. Zusätzlich sind natürlich auch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Umschulungen ein wesentlicher Faktor, um die zahlreichen offenen Stellen in den Betrieben wieder besetzen zu können.

Was wünschen Sie sich für die nahe Zukunft der NÖ Wirtschaft?

Ecker: Als Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich und als Unternehmer wünsche ich mir, dass wir unser Tages geschäft wieder uneingeschränkt führen können.