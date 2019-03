Kotanyi plant Ausbau der Firmenzentrale .

"Mit unserer 'Erfolgsinnovation', der Gewürzmühle, ist uns der Markteintritt in Südkorea gelungen. Aber auch in China rechnen wir dank einer beginnenden Zusammenarbeit mit Alibabas Handelskette Hema mit weiterem Wachstum", so Geschäftsführer Erwin Kotanyi über die aktuellen Expansionsstrategien des Unternehmens in einer Aussendung von heute, Montag.