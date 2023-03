Wopfinger Unternehmen Baumit: Klimafreundliches Förderband in Vollbetrieb

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Die 235 Meter lange Sand-Transportanlage am Baumit Standort in Bad Ischl im Salzkammergut / OÖ. Foto: Baumit, www.fotohofer.at

D er niederösterreichische Hersteller für Fassaden, Putze und Estriche hat am Standort Bad Ischl eine neue Sand-Transportanlage in Betrieb genommen. Diese soll 95 Prozent der LKW-Fahrten ersetzen, und den CO2 Ausstoß deutlich reduzieren. Außerdem soll dadurch in der Umgebung die Belastung durch Staub und Lärm verringert werden.