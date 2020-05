Damit ist die Zahl der Arbeitslosen um knapp 70 Prozent bzw. 32.955 Personen höher als im April des Vorjahres. Auch gegenüber dem März 2020 ist die Arbeitslosigkeit noch einmal gestiegen, nämlich um 2,2 Prozent. Zusätzlich sind 7.330 Personen beim AMS NÖ als Schulungsteilnehmer registriert.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber April 2019 betrifft Männer wie Frauen in etwa dem gleichen Ausmaß, dies gilt auch für die Altersgruppen. Nur bei den Jugendlichen ist das Plus mit fast 115 Prozent deutlich stärker als jenes der Älteren über 50 (plus 45 Prozent).

Nach Branchen gab es Ende April in der Beherbergung und Gastronomie mit Plus 198 Prozent bzw. 8.230 Personen den größten Anstieg der Arbeitslosigkeit, gefolgt von der Baubranche (plus 105 Prozent bzw. 3.270 Personen), der Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen (vor allem die Arbeitskräfteüberlassung; plus 62 Prozent bzw. 4.743 Personen) und dem Handel (plus 53 Prozent bzw. 4.760 Personen).

Vergleicht man die NÖ Bezirke miteinander, hatte der Bezirk Melk mit plus 154 Prozent den größten Anstieg an Arbeitslosen, gefolgt vom Bezirk Scheibbs mit 146 Prozent. Nach Bundesländern hatte Tirol (plus 119 Prozent) den höchsten Anstieg an Arbeitslosen zu verzeichnen.

"Kurzarbeit sichert Arbeitsplätze"

Auch die sogenannte Corona-Kurzarbeit wird von vielen heimischen Betrieben in Anspruch genommen. „Wie dramatisch die Arbeitsmarktlage wirklich ist, zeigt sich bei der Inanspruchnahme der Kurzarbeit: Seit Mitte März hat das AMS NÖ 16.414 Anträge auf Kurzarbeit genehmigt; das sind das sind 96,2% aller entscheidbaren Anträge. Mit der Kurzarbeit sichert das AMS NÖ 217.584 Arbeitsplätze in NÖ Unternehmen“, erklärt AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich.

Bei den Arbeitsaufnahmen gab es mit 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls einen Rückgang, wenn auch nicht mehr so stark wie im März (minus 37 Prozent). Gesunken sind im April auch der Stellenzugang (minus 61 Prozent) und die Stellenbesetzungen (minus 61 Prozent). 645 Lehrstellen waren Ende April zur sofortigen Besetzung gemeldet – ein Minus von 20 Prozent. Insgesamt gibt es aktuell 1.288 Lehrstellensuchende, um 62 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.