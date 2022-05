Zahlen mit Bargeld ist nach wie vor sehr beliebt

Werbung

Bargeld erfreut sich bei den NÖN-Leserinnen und –Lesern nach wie vor an großer Beliebtheit. 76,9 Prozent zahlen laut eigenen Angaben weiterhin oft mit Bargeld - 23,1 Prozent tun dies nicht.

So wie die Frage der Woche die Vorliebe der NÖN-Leserinnen und Leser zum Bargeld widerspiegelt, so verhält es sich auch mit der Anzahl der Bankomaten-Standorte und sonstigen Geldabhebemöglichkeiten. Diese befinden sich dort, wo Nachfrage besteht. „Kreditinstitute als Dienstleister müssen sich an der Nachfrage orientieren. Wo die Frequenz passt und Bank-Dienstleistungen erwartet werden, gibt es auch ein entsprechendes Angebot“, erklärt Rudolf Klopsch, WKNÖ-Spartengeschäftsführer der Sparte Bank und Versicherung.

Geld beheben in Niederösterreich

Die Zahl der Bankomaten in Niederösterreich blieb in den letzten Jahren konstant, mittlerweile sind die Geräte jedoch etwas weitläufiger verteilt als noch 2015. Neben den Geldautomaten in Filialen oder ehemaligen Filialen gibt es dabei genügend weitere Möglichkeiten zur Geldbehebung: Automaten befinden sich unter anderem in Tankstellen, Supermärkten und Trafiken. Zusätzlich kann in Rewe-Filialen auch an der Supermarktkasse Bargeld behoben werden.