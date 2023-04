NÖ-Regionalbahnen verzeichnen ein Fahrgast-Plus

Werbung

Badener Bahn, City Bahn Waidhofen oder Mariazellerbahn: Wie eine aktulle Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigt, dürfen sich Österreichs private Regionalbahnen, also jene, die nicht zur ÖBB gehören, über ein kräftiges Fahrgast-Plus freuen. Im Vorjahr waren insgesamt 33,5 Millionen Menschen mit den 17 privaten Regionalbahnen unterwegs, das sind um 7,68 Millionen bzw. um 29,7 Prozent mehr als 2021.

Das größte Plus an Fahrgästen 2022 verzeichnete die Badner Bahn (Wiener Lokalbahn), die von der Wiener Oper über Meidling zum Josefsplatz in Baden führt: Sie wurde im Vorjahr von 12,6 Millionen Fahrgästen genutzt. Das entspricht einem Zuwachs von 2,3 Millionen Fahrgästen gegenüber 2021. Auch die Mariazellerbahn (plus 199.000 Fahrgäste) und die City Bahn Waidhofen (plus 48.000 Fahrgäste) transportierten vergleichsweise mehr Personen.

Die Mariazellerbahn stellte sogar einen neuen Fahrgastrekord auf. Bei der Raaberbahn, die unter anderem beim Hauptbahnhof von Wiener Neustadt hält, wurde in Bezug auf die Anzahl der Fahrgäste keine Veränderung registriert.

Rekordwert fast erreicht

Im Vergleich zur Zunahme von 2020 auf 2021, die rund acht Prozent betrug, vervierfachte sich diese von 2021 auf 2022 sogar. Mit insgesamt 33,5 Millionen Fahrgästen lagen die privaten Regionalbahnen nur um 3,1 Millionen Menschen bzw. um etwas mehr als acht Prozent hinter dem Rekordwert des Jahres 2019. „Das Klimaticket und die gestiegenen Spritpreise haben den Zulauf zu den Bahnen erhöht. Der Fahrgast-Rückgang aufgrund der Covid-19-Pandemie sowohl im Pendelverkehr als auch im Freizeit- und Tourismus-Verkehr ist damit fast wieder wettgemacht“, erklärt VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Neben der Mariazellerbahn erreichten fünf weitere Regionalbahnen, die Linzer Lokalbahn, die Traunseetram, die Zillertalbahn, die Stubaitalbahn und die Weizer Bahn, einen neuen Höchstwert an Fahrgästen. „Häufigere Verbindungen sind wesentlich, um sowohl im Freizeit- als auch im Pendelverkehr die Zahl der Fahrgäste zu erhöhen. Aufgrund der flexibleren Arbeitszeiten und der im Vergleich zu früher deutlich höheren Anzahl an Teilzeitjobs ist es wichtig, dass es auch außerhalb der klassischen Pendelzeiten ein gutes Bahnangebot gibt“, erklärt Schwendinger.

VCÖ fordert Reform der Pendlerpauschale

Der VCÖ betont, dass man mit verstärktem Mobilitätsmanagement eine häufigere Nutzung des Angebots erreichen könne. Unternehmensmaßnahmen wie ein Öffi-Jobticket, Parkplatzmanagement und Bewusstseinsarbeit würden dafür sorgen, dass mehr Beschäftigte öffentliche Verkehrsmittel und nicht das Auto für den Weg in die Arbeit nutzen.

„Für die Bevölkerung vor Ort bedeutet verstärktes Mobilitätsmanagement, dass die Verkehrsbelastung durch Abgase und Lärm reduziert wird. Für Pendlerinnen und Pendler bringt der Umstieg vom Auto auf die Bahn mehr Verkehrssicherheit und mit dem Klimaticket auch eine starke Kostenersparnis“, erinnert Schwendinger.

Eine soziale und ökologische Reform der Pendlerpauschale fordert der VCÖ indes von der Bundesregierung. Die kleine Pendlerpauschale solle in eine Sachleistung in Form eines regionalen Klimatickets umgewandelt werden, heißt es. In Anspruch genommen werden kann sie von Beschäftigten, deren Arbeitsplatz mindestens 20 Kilometer vom Wohnort entfernt liegt und dessen Erreichung mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich und zumutbar ist. Laut VCÖ beziehen rund 250.000 Menschen in Österreich die kleine Pendlerpauschale.