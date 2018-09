Trotz der 2013 in Kraft getretenen EU-Zahlungsverzugsrichtlinie zahlt trotzdem jeder Fünfte zu spät. „Vor allem die öffentliche Hand hält sich nicht an die Spielregeln“, so Ricardo-José Vybiral, Chef des Kreditschutzverbands (KSV) 1870.

Per Gesetz müssen Bund, Länder und Gemeinden ihre Rechnungen binnen 30 Tagen begleichen. In der Realität wird diese Frist jedoch überschritten: Das Land NÖ braucht durchschnittlich 42 Tage, um Zahlungen zu leisten, und wird damit nur vom Burgenland mit 51 Tagen übertroffen. „Eventuell liegt dies an Ineffizienzen in der Administration – konkrete Gründe kennen wir aber nicht“, so Vybiral.

"Das ist international top"

Anders gestaltet sich die Situation auf Gemeinde-Ebene – die Kommunen seien „Musterschüler“. So brauchen NÖ-Gemeinden im Schnitt 31 Tage und damit immerhin nur einen Tag länger, als per Gesetz vorgegeben. Beim Bund ergibt sich eine Dauer von 37 Tagen.

Anders die Zahlungsmoral bei Firmen- und Privatkunden: NÖ-Unternehmen tätigen Zahlungen binnen 30 Tagen. „Das ist international top – ein knappes Viertel hält die Fristen aber dennoch nicht ein“, so Walter Koch, Geschäftsführer des KSV1870-Forderungsmanagements. Er ergänzt: „In Zeiten wirtschaftlicher Hochkonjunktur muss das nicht sein.“ Privatkunden zahlen hingegen im Schnitt binnen 17 Tagen.