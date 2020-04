Schmuckenschlager kann die Kritik der NGO nicht nachvollziehen. „Es geht darum das Holz aus dem Wald zu bringen und einer Nutzung zuzuführen. Verkommt das Holz ungenutzt im Wald, emittiert es das zuvor gespeicherte CO2. Die zusätzliche Speicherwirkung im Holzbau und durch langlebige Holzprodukte geht ebenso verloren, wie die Substitution von fossilen Energieträgern in der Wärmeproduktion durch die energetische Reststoffverwertung. Aktiv bewirtschafteter Wald ist eine zentrale Säule des Klimaschutzes.“ Hintergrund des Schlagabtauschs waren die Pläne der Landwirtschaftskammer, Kerosin aus Holz zu produzieren.

Greenpeace lehnt jede Art von Agrotreibstoffen auf Basis von land- oder forstwirtschaftlichen Rohstoffen ab. „Der österreichische Wald wird bereits jetzt zu 88 Prozent genutzt - mit seit Jahren steigender Tendenz. Jede weitere Holznutzung muss daher sehr sorgsam geplant werden und das Holz dort eingesetzt werden, wo es am effizientesten ist. Das ist im Bereich der regionalen Wärmeversorgung - um zum Beispiel Heizöl zu ersetzen - aber sicher nicht in Flugzeugen”, sagt Greenpeace-Experte Herwig Schuster. Auch jeden Einsatz von Pflanzenölen für die Herstellung von Treibstoffen lehnt die Umweltschutzorganisation ab. Sie sieht jedoch ein „gewisses Potenzial“ in der Herstellung von synthetischem Kerosin aus erneuerbarem Strom, Wasser und Kohlendioxid (Power-2-Liquid). Dies sei jedoch sehr energieintensiv und könne daher nie den gesamten Flugverkehr abdecken.

Aus für Kurzstrecken gefordert

Die österreichische Bundesregierung fordert Greenpeace in Sachen Staatshilfe für die AUA auf, eine Ökologisierung der Luftfahrt voranzutreiben – etwa durch ein Aus für Kurzstrecken, die Erhöhung der Ticketabgabe sowie die Einführung von Steuern auf Kerosin.

Die AUA-Mutter Lufthansa befasse sich intensiv mit der Nutzung nachhaltiger Kraftstoffe, heißt es dazu von der Landwirtschaftskammer. Langzeiterprobungen im regulären Flugbetrieb würden zeigen, dass Kerosin ohne Anpassung von vorhandener Infrastruktur problemlos ersetzt werden könne. Durch wegweisende politische Entscheidungen könnten das Angebot und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um biogene Treibstoffe für den Flugbetrieb in Zukunft attraktiv zu machen, heißt es weiter. „Die Errichtung von Fischer-Tropsch Anlagen sind Investitionen in die Zukunft, um fossile Energieträger zu ersetzen. Aktuell ist Schadholz aufgrund der Borkenkäferproblematik, langfristig Holz durch weniger Bedarf im Wärmesektor und durch unsere nachhaltige Forstwirtschaft mehr als ausreichend vorhanden. Die Nutzung von Biokerosin ist nicht nur eine klimapolitische, sondern auch eine volkswirtschaftliche Richtungsentscheidung, um die AUA am Standort Österreich zu halten“, ist Schmuckenschlager überzeugt. Power-2-Liquid sieht er hingegen kritisch. Es handle sich um eine Zukunftstechnologie, die auf billigem und erneuerbarem Überschuss-Strom, Wasser und Kohlendioxid basiere. In der österreichischen Wertschöpfung komme diese Technologie nicht an, da deren Umsetzung von fossil- und nukleargetriebenen Weltkonzernen forciert werde. Heimische Klein- und Mittelbetriebe und die österreichische Forschung könnten davon nicht profitieren.