Im ganzen Land verwaisen Ortszentren

Ortskerne verwaisen, Geschäfte schließen, und die Grundversorgung verkümmert: Seit Jahren ringen Gemeinden und Städte in Niederösterreich mit Leerständen und Abwanderung.

Die Gründe für sterbende Zentren sind vielseitig: attraktive, billige Gründe in der Peripherie, hohe Investitionskosten im Altbestand und fehlende Frequenzbringer wie Drogerien, Trafiken, Apotheken, Ärzte, Gastro oder Kindergärten in Ortskernen. „Unternehmen schließen nicht zum Spaß. Sie brauchen Menschen, die gerne in die Stadt kommen wollen und können“, sagt Nina Sillipp von der Wallenberger & Linhard Regionalberatung. Darüber hinaus sind viele Immobilien in desolatem Zustand bzw. entsprechen nicht mehr den Anforderungen des Handels bzw. von jungen Unternehmern. „Diese setzen oft auf neue Konzepte“, sagt Sillipp. Die Abwanderung von Geschäften in Einkaufszentren am Ortsrand und das vermehrte Online-Shopping seien Mitgründe für die verwaisten Zentren, sagt Barbara Ziegler von „NÖ Regional“. Ein Problem einzelner Regionen sei das aber nicht: „Das Thema ist mittlerweile in ganz NÖ relevant, aber unterschiedlich ausgeprägt.“

Nina Sillipp begleitet Orte und Regionen beim Standortmarketing. Foto: WuL-Regionalberatung, Dieter Schewig

Um dem Aussterben der Zentren entgegenzuwirken, wurden in NÖ in den vergangenen Jahren einige Maßnahmen gesetzt. Mit der Nafes-Förderung werden Projekte für die Zentrumsbelebung finanziell unterstützt. Bei der Wohnbauförderung gibt es für Lagen im Ortskern einen Bonus. Seit der Raumordnungsnovelle 2014 ist es verboten, große Handelsflächen außerhalb der Innenstadt zu errichten. 2020 wurde auch der Parkplatz-Bau eingeschränkt. Um das Bauland-Horten schwieriger zu machen, gibt es für neu gewidmete Grundstücke nun nach sieben Jahren einen „Bauzwang“. Geht es nach der SPÖ, muss das Thema die Landespolitik weiter beschäftigen. Eine Strukturoffensive ist eine der roten Bedingungen für eine Zusammenarbeit mit der ÖVP in der neuen Landesregierung.

Die Stadt Wiener Neustadt, wo der Leerstand im Jahr 2021 laut Standort+Markt fast 30 Prozent betrug, probiert auch einen neuen Weg. Dort will man mit einer Ansiedelungsprämie von bis zu 15.000 Euro Betriebe in die Innenstadt locken. Sillipp sieht das als Anreiz. Man dürfe sich aber nicht allein auf Handel oder Gastro konzentrieren. Es sei ein generelles Thema der Stadtentwicklung. „Es braucht Aufenthaltsqualität und Standortqualität. Eine Gemeinde muss schauen, dass es etwa auch Musikschulen, Betreuungseinrichtungen, Ärzte, betreutes Wohnen, junges Wohnen zwischen Nahversorger und Gastro gibt – dazu Veranstaltungen.“

Besitzer wollen häufig nicht verkaufen

Oftmals scheitert die Wiederbelebung aber nicht nur am fehlenden Interesse des Handels, sondern auch an den Immobilien-Besitzern, die weder vermieten, verkaufen noch investieren wollen. „Wenn sie hohe Mieten verlangen, aber nichts investieren, wird es nichts“, weiß Sillipp. Lösung hat sie für dieses Problem keine, sie rät zur Kommunikation. Wenn Gemeinden Unternehmen, Immobilienbesitzer und Architekten zusammenbringen, könne man etwas erreichen, ist sie überzeugt. „Es braucht ein Kümmern und den Blick nach vorn.“ Oft stehen viele soziale Gründe hinter einer Blockadehaltung eines Besitzers. Ein regionaler Leerstandsmanager, ein Projekt aus dem Landwirtschaftsministerium, könnte eine neutrale Stelle zwischen Mieter und Besitzer sein.

SPÖ- und ÖVP-Gemeindevertreter liebäugeln zudem mit einer Leerstandsabgabe. Sillipp bezweifelt ihre Wirkung: „Man darf sich davon nicht zu viele Lenkungseffekte erwarten.“