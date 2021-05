Bei der Uniqa, der zweitgrößten Versicherung des Landes, steht ein Führungswechsel bevor: Langzeit-Landesdirektor Karl Jungwirth übergibt am 1. Juli die Leitung an Thomas Zöchling. Der 49-Jährige aus Großrust (Bezirk St. Pölten) ist seit fast 30 Jahren im Betrieb und war zuletzt Vertriebsleiter im Most- und Waldviertel.

„Es freut mich, dass ich meine Aufgabe an einen ausgewiesenen Experten übergeben kann, der die Uniqa von der Pike kennt“, betont Jungwirth. Der Waldviertler war fast ein halbes Jahrhundert bei der Versicherung tätig, 14 Jahre davon an der Landesspitze.

Zöchling übernimmt die Uniqa nach einem Restrukturierungsprozess in einem „ausgezeichneten Zustand“, wie er betont. Anders als andere Versicherungen habe man das regionale Netz nicht ausgedünnt, sondern die Anzahl der Standorte in diesem Jahr von 56 auf 63 ausgebaut: „Damit hat Uniqa das mit Abstand dichteste Servicenetz aller Versicherer.“

Der Neo-Landesdirektor ortet vier Megatrends, die das Versicherungswesen in den nächsten Jahren prägen werden: Digitalisierung, Klimawandel, demografischer Wandel und Niedrigzinsumfeld. „Wir sind gerüstet für diese Herausforderungen und haben meiner Meinung nach die richtigen Antworten darauf“, betont Zöchling. Ein Plus für die Uniqa: Sie ist Marktführer bei den privaten Krankenversicherungen – ein Segment, das nicht zuletzt dank Corona im Vorjahr um 20 Prozent gewachsen ist.