Rezession und Abwanderung: NÖ-Industrie sieht Wohlstand in Gefahr

Rund 400 NÖ-Industrielle und Vertreter aus NÖ-Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kamen am Donnerstagabend im Schloss Luberegg in Emmersdorf a. d. Donau zum Sommerausklang-Fest der Industriellenvereinigung NÖ zusammen. Das Wetter untermalte die Reden und Gespräche im Laufe des Abends: Düstere Wolken, etwas Nieselregen, dann aber doch wieder Sonnenschein. Die „Schutzschirme“ kamen nur kurz zum Einsatz. Nach Danksagungen an Land NÖ, Sozialpartner und das IVNÖ-Team selbst, lenkte IVNÖ-Präsident Thomas Salzer seine Rede auf die akuten Missstände in Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft.

IVNÖ Präsident Thomas Salzer über die Lage und Stimmung in der NÖ-Industrie, den Standort Niederösterreich und die Gesellschaft. Foto: NÖN, Norbert Oberndorfer

Politiker würden öffentlich diskreditiert werden, die SPÖ heize die Stimmung an, wie ungerecht alles sei und dass Menschen zu viel arbeiten müssen - Bücher von Marx und Konsorten seien wieder der Renner in Buchgeschäften - und die Stimmung in der Bevölkerung sei trotz Lohnabschlüssen über der Inflation wegen den Preissteigerungen schlecht: „Fahren Sie in die Länder, die sich historisch und aktuell dem Kommunismus verschrieben haben, und sehen Sie sich an, wie das Leben dort ist: Dort herrschen viel größere soziale Ungerechtigkeit als bei uns und es gibt kaum Erfolgsgeschichten“, so Salzer. Mit weniger Arbeit, neuen Steuern und einer Neid- und Missgunstgesellschaft würde man das Land nicht vorwärtsbringen, so sein Befund.

Ohne Migration sind Pensionen und Wohlstand in Gefahr

„Die Menschen ertragen die Wahrheit“, so Salzer. Man müsse das grassierende Lagerdenken überdenken. Ohne eine Anpassung des Pensionsalters, ohne Integration aber auch ohne Migration werde das Sozialsystem nicht zu finanzieren sein. „Ein guter Teil der Menschen, die unsere Pensionen 2030 zahlen, sind noch gar nicht im Land“, glaubt Salzer.

Dazu komme derzeit, dass Österreich in allen internationalen Wettbewerbsrankings massiv zurückfalle. Das törnt ausländische und auch inländische Investoren ab und verhindert etwa internationale Betriebsansiedlungen, befeuert sogar die Abwanderung von Betrieben und Produktionskapazitäten. Inwiefern das auch bei der „Doch-Nicht-Standortentscheidung“ des deutschen Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim am Standort Bruck a. d. Leitha eine Rolle gespielt hat - die NÖN berichtete - sei dahingemunkelt.

Neben AMS NÖ-Chefin Sandra Kern, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), Zweiten Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl (FPÖ), ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, IVÖ Vize-Generalsekretär Peter Koren kam als "Überraschungsgast" auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zum Sommerausklang der NÖ-Industrie. Foto: NÖN, Norbert Oberndorfer

Die NÖ-Industrie erlebt jedenfalls nach einem guten Durchschiffen der Pandemie-Jahre nun einen starken Auftragseinbruch. In normalen Jahren erwirtschaftet die NÖ-Industrie ein Drittel der Gesamtwirtschaftsleistung Niederösterreichs, inklusive nachgelagerten Dienstleistungen sogar für rund die Hälfte. Das WIFO berichtete kürzlich, dass die Industrie-Wirtschaftsleistung bundesweit im zweiten Quartal um zwei Prozent geschrumpft ist. „Wahrscheinlich befinden wir uns schon mitten in einer Industrie-Rezession“, befürchtet Salzer.

„Sinnlose Bürokratie“ in Österreich und EU

Als Klotz am Bein der Industrie, auch in Sachen Wettbewerbsfähigkeit, hebt Salzer etwa die nationalen und EU-Vorschriften hervor. „Anlagenrecht, Emissionshandel, geplante EU-Verpackungsrichtline: Wir sind in unseren Betrieben zu sehr mit dem Abarbeiten von Vorschriften beschäftigt, anstatt das wir uns um Produkt- und Prozessentwicklung kümmern können“, so Salzer. Die sinnlose Bürokratie auf nationaler und EU-Ebene müsse sachorientierten Strategien Platz machen. Der IVNÖ-Präsident findet auch scharfe Worte zum Föderalismus und „Doppelgleisigkeiten“ in Österreich und fordert eine Staatsreform.

Für Salzer sei sonnenklar, dass neben einem rasanten Ausbau der Erneubaren Energien - Wind, Sonne, Wasser, Biomasse - auch die heimischen fossilen Ressourcen exploriert und gefördert werden müssen, um die russische Abhängigkeit zu verlieren und auch die Industrie stabil mit Energie versorgen zu können. Das heißt: Österreichische Gas-Lagerstätten fördern, Exploration, Fracking, aber auch Atomkraft andenken. „Das Gas werden wir in der Industrie mindestens bis 2050 als Brückentechnologie und zur Spitzenauslastung benötigen“, sagt Salzer.

Europa als Klima-Vorzeigekontinent

Österreich allein könne den Klimawandel nicht stoppen. Noch viel weniger, wenn es zu einer Deindustrialisierung kommt. „Mit einer stark aufgestellten Industrie in Österreich und Europa können wir aber andere Länder und Kontinente mitziehen“, stimmt Salzer gegen Ende seiner Rede optimistische Töne an. Er sei zuversichtlich, dass das gemeinsam gelinge.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bekundete in ihrer Rede der NÖ-Industrie im Namen des Landes Niederösterreich ihren Dank und verspricht Antworten auf die derzeitigen Herausforderungen. „NÖ wird auch in Zukunft an Ihrer Seite stehen“, sagt Mikl-Leitner Richtung NÖ-Industrielle. Es brauche viel Mut und Optimismus in diesen „Nebelzeiten - dann werden wir es schaffen“.

Der Föderalismus-Kritik von Salzer entgegnete Mikl-Leitner, dass der föderale Staat den inneren Wettbewerb befeuern würde. So habe NÖ im Bundesländervergleich die höchste Kaufkraft und die niedrigste Armutsgefährdung.

Fünf-Punkte-Plan der ÖVP als Maßnahmenbündel

Als Maßnahmen für den Standort und die NÖ-Industrie hebt Mikl-Leitner den von der Landes-ÖVP kürzlich präsentierten Fünf-Punkte-Plan hervor, mit dem die „Erfolgsgeschichte“ des Wirtschaftsstandortes NÖ fortgeschrieben werden soll, so die Landeschefin.

Mikl-Leitner will keine Abwanderung, sondern das Gegenteil: „Ich will ein unternehmerfreundliches Land, dass sich internationale Betriebe ansiedeln und dass sich Leistung wieder lohnen muss.“ Dafür brauche es mehr Menschen, die mehr arbeiten wollen. „Arbeit macht Freude, das sollten wir weitertragen“, so Mikl-Leitner.

Rufe nach Vermögenssteuern und Arbeitszeitverkürzung (Anmerkung, die von der SPÖ geforderte 32-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich) hingegen seien Träumereien und Phantasien, die eine Deindustrialisierung nur befeuern würden. „Mit einer 32-Stunden-Woche funktioniert gar nichts mehr - weder die Polizei noch Krankenversorgung: Das würde alles zusammenbrechen“, so Mikl-Leitner.

Nur mit einem Miteinander von Ökologie und Ökonomie sei der Klimawandel stemmbar. „Da ist die Industrie vorne mit dabei“, sagt Mikl-Leitner. Es brauche eine faire Sozialpartnerschaft, ein Fordern, aber nicht Überfordern, ein Miteinanderreden, Diskutieren und Argumente abwägen, ein Sich-Fragen-Was-Geht und Was-Nicht, „Keine Hetze à la 'Die da oben, die Elite' - das brauchen wir nicht“, so die Landeshauptfrau.