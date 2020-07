In dem Zeitungsbericht werden als Hintergrund der Abberufung die massiven Schäden beim Zuckerrübenanbau durch den Rübenrüsselkäfer (Derbrüsselkäfer) angeführt. Die Anbaufläche für Zuckerrüben in Österreich sei heuer deswegen auf 26.300 Hektar gesunken, bestätigte der Agrana-Sprecher. Auch im Vorjahr sei die Anbaufläche wegen der Schäden durch den Käfer schon unterdurchschnittlich gewesen.

Agrana verarbeitet in Tulln und Leopoldsdorf in Niederösterreich Zuckerrüben. Für den Erhalt beider Standorte gelte eine Anbaufläche von 40.000 Hektar als Untergrenze, so die "SN". Schon seit zwei Jahren stehe die Stilllegung der Zuckerfabrik in Leopoldsdorf zur Diskussion. Noch vor wenigen Wochen habe es geheißen, die heurige Ernte werde noch an beiden Standorten verarbeitet. Nun scheine das fraglich. Selbst um den Standort Tulln gebe es inzwischen Gerüchte, heißt es im Bericht.