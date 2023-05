Agrana verdient mit Zucker wieder Geld

„Das letzte Jahr hat gezeigt, dass wir auf einen guten Weg sind“, sagte Agrana-Chef Markus Mühleisen im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien. Trotz „enormer Herausforderungen“ und Marktverwerfungen gelang dem Konzern im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 im Segment der Zucker die Rückkehr in die Gewinnzone. Im Segment Stärke waren hohe Ethanolnotierungen im ersten Halbjahr 2022/23 sowie gute Geschäfte mit Weizengluten Hauptgründe für die solide Ergebnisentwicklung, heißt es von Mühleisen.

Im Geschäftsbereich Frucht sei man froh, dass die Agrana-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in der Ukraine bisher „von den Kriegshandlungen unversehrt geblieben“ seien. „Die Produktion in der Ukraine ist stabil. Die ukrainischen Mitarbeiter sind sicher“, sagt Mühleisen zur Situation der Agrana-Fabrik in Vinnitsa, einer Stadt rund 300 Kilometer südwestlich von Kiew. Die Infrastruktur sei immer wieder Ziel russischer Angriffe, die Stromversorgung zum Teil unterbrochen. Mittlerweile seien mit Dieselgeneratoren eine stabile Versorgungslage geschaffen worden. Rund 30 Mitarbeiter befänden sich zurzeit im Armeeeinsatz.

CEO Markus Mühleisen (mi.) präsentierte mit CFO Stephan Büttner (re.) und CTO Norbert Harringer die Bilanzzahlen im Geschäftsjahr 2022/23 in Wien. Foto: NÖN, Norbert Oberndorfer

Agrana bleibt in Russland tätig

„Wir verurteilen den Angriffskrieg der russischen Regierung auf die Ukraine auf das Schärfste“, sagt Mühleisen. Gleichzeitig sei die Agrana aber ein wichtiger Teil der Nahrungsmittelkette, als Grundversorger der allgemeinen Bevölkerung. Es sei nach wie vor richtig, in Russland zu bleiben und „unsere Kunden“ zu unterstützen. „Wir bewerten das ständig neu. Jetzt ist es richtig, dort zu bleiben, aber das kann sich ändern“, so Mühleisen.

Finanzvorstand Stephan Büttner bezeichnet die Rohstoffpreise, Energiepreise und das Zinsniveau als wirtschaftliche Treiber, die sich auf das gesamte Geschäft der Agrana ausgewirkt haben. Die Umsätze sind auf 3,6 Milliarden Euro (+ 25,4 Prozent) gestiegen, das EBIT ist um das Zweieinhalbfache auf 88,3 Millionen - nach 24,7 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2021/22 - angewachsen.

Nach der Rückkehr in die Gewinnzone soll die Dividende an die Aktionäre erhöht werden. Der Agrana-Vorstand wird der Hauptversammlung heuer die Ausschüttung einer Dividende von 0,90 Euro je Aktie vorschlagen. Die Dividende für 2021/22 lag bei 0,75 Euro je Aktie.

Für das Geschäftsjahr 2023/24 rechnet der Agrana-Vorstand mit „einem sehr deutlichen Anstieg“ beim Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) und mit einem „deutlichen Anstieg“ beim Umsatz. Größter Unsicherheitsfaktor für die Prognose bleibe der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen. „Wegen der unvorhersehbaren Entwicklungen des Krieges können unter anderem außergewöhnliche Kostensteigerungen und Nachfragerückgänge nicht ausgeschlossen werden“, so die Einschätzung der Unternehmensführung.

Im Energiemix setzt die Agrana primär auf Strom und Gas. Im Geschäftsjahr 2022/23 verzeichnete der Konzern um 66 Prozent höhere Energiekosten als im Jahr davor. In der Konzernbilanz stehen rund drei Milliarden Euro Aktiva Passiva gegenüber - das sind um rund 350 Millionen mehr als 2021/22. Die Nettofinanzschulden der Agrana sind um 30 Prozent angestiegen.

Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern hat im vergangenen Geschäftsjahr rund 8,6 Mio Tonnen agrarische Rohstoffe verarbeitet, davon rund 4,7 Tonnen Zuckerrüben. „Das feuchte Herbstwetter resultierte in einen niedrigen Zuckergehalt der Rüben“, erklärt Produktionsvorstand Norbert Harringer. In Pischelsdorf konnte man lange Zeit sehr gute Nassmaiskampagnen fahren und die Ukraine wäre trotz Kriegshandlungen ein stabiler Lieferant für Himbeeren und Heidelbeeren gewesen. Außerdem verzeichnete man in Polen eine außergewöhnlich gute Apfelernte.

Sorgen bereiten dem Agrana-Vorstand die Getreide-Preise bei Weizen und Mais, die sich nach wie vor in einem Abwärtstrend befinden. Harringer sieht die Importe aus der Ukraine und Russland, hohen Lagerbestände in vielen Exportländern und die schwächelnde Konjunktur für die Preisspirale nach unten. Notierte eine Tonne Weizen Ende Mai 2022 bei 450 Euro und Mais bei 380 Euro, sind es heute nur noch 232 Euro pro Tonne Weizen bzw. 227 Euro pro Tonne Mais. Die jüngste Niederschlagsmenge habe jedenfalls die Trockenheit in den meisten Anbaugebieten gemindert - bis auf Spanien und Argentinien, wo nach wie vor große Dürre herrsche.

Ein umsatzträchtiger Bereich auch in Zukunft ist für die Agrana etwa die Baubranche und deren steigende Nachfrage nach Baustärke. „Überall, wo man Klebeeigenschaft braucht - etwa bei Spritzbeton und Fliesenkleber - kommt Baustärke als Ersatz für fossile Zusatzstoffe zum Einsatz“, erklärt der gelernte Chemiker Harringer. Agrana hat hier derzeit einen Marktanteil von 45 Prozent und investiert 23 Millionen Euro in neue Kapazitäten am Standort Gmünd-Weitra.

Biosprit, Aromen und Baustärke als Profitbringer

Auch der E10-Treibstoff, Benzin mit 10 Prozent Bioethanol-Anteil, der seit April sukzessive von den Mineralölkonzernen in Österreich ausgerollt wurde, ist für den Konzern durchaus lukrativ. „Wir freuen uns, dass hier eine gute Entscheidung auch im Hinblick auf CO2-Bilanz für Österreich“, sagt Mühleisen. Das Bioethanol-Werk in Pischelsdorf sei dafür gebaut worden, den österreichischen Markt mit E10 zu versorgen.

Große Chancen verspricht sich Mühleisen auch vom Fruchtsaftkonzentration Added Value Geschäft. „Der Bereich natürliche Aromen und Getränkegrundstoffe ist im Vorjahr um 15 Prozent gewachsen“, so Mühleisen. Die Fruchtzubereitungen kommen als Milchalternative auf pflanzlicher Basis, etwa auf Kokosnuss, Hanf oder Dinkel für Hersteller von Joghurt, Streichkäse und andere Produkte zum Einsatz.

Trotz Zuckerrübenausfall, Fabrik in Leopoldsdorf gesichert

Die feuchttrübe Witterung im April sei sehr vorteilhaft für den Zuckerrübenanbau gewesen. Rund 3.000 Hektar von kontrahierten 38.000 Hektar (ha) wurden heuer bislang vom Rüsselkäfer bzw. durch Witterungsbedingungen vernichtet, 2.000 ha neu angebaut. Der Erhalt der zweiten Zuckerfabrik in Leopoldsdorf sei damit für heuer gesichert, sagt Harringer. „Wir rechnen mit einem Flächenverlust von 1.000 ha und gehen davon aus, wenn das Wetter so bleibt, dass nicht allzu große Verlusten drohen.“

Als Investitionshighlight führt Harringer die neuen Weizentrocknungsanlagen im Stärkewerk Gmünd an. Sie sollen 23 Millionen Euro kosten und im Sommer 2025 in Betrieb gehen. Damit wolle die Agrana die verstärkte Nachfrage nach Spezialstärke im Baubereich als grüne Alternative bedienen. In Summe plant der Konzern rund 150 Millionen Euro an Investitonen, davon 16 Prozent in Emissionsreduktionsmaßnahmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 wurden 103 Millionen Euro investiert, etwa in den Austausch von drei Weißzuckerzentrifugen in Tulln oder in die Erweiterung der Abwasserreinigungsanlagen in Gmünd.