Berufs-WM in Salzburg Zwei junge NÖ-Betonbauer ringen um Medaillenränge

Lesezeit: 3 Min Norbert Oberndorfer

M it der Flaggenparade wurde am Donnerstag in Salzburg die 46. Berufsweltmeisterschaft mit rund 100 jungen Fachkräften aus 36 Nationen eröffnet. Im achtköpfigen Österreich-Team ringen bis Samstag auch zwei junge Waldviertler Betonprofis mit.