Wunsch nach Eigentum ist in NÖ höher als im Bundesschnitt

In Niederösterreich wohnen aktuell 68 Prozent der Menschen in Wohnungen oder Häusern, die sie selbst besitzen. Das ergab eine repräsentative Studie des Marktforschungsinstituts Integral, die im Auftrag von Erste Bank und Sparkassen sowie „s REAL“ durchgeführt wurde. Österreichweit liegt der Eigentumsschnitt mit 53 Prozent deutlich unter jenem in Niederösterreich. Auch beim Wunsch nach Eigentum zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Während sich in Niederösterreich 76 Prozent der Befragten wünschen, Immobilien zu besitzen, sind es im Bundesschnitt „nur“ 64 Prozent.

Zwar sei die generelle Zufriedenheit mit der eigenen Wohnsituation in Österreich relativ hoch, dennoch gibt der Großteil der Studierenden und Young Professionals (18 bis 39-Jährige ohne Kinder und nicht studierend) an, seinen Wohntraum noch nicht verwirklicht zu haben. Acht von zehn Studierenden wollen noch in den nächsten zehn Jahren in Wohneigentum übersiedeln.

Es scheitert an der Finanzierung

Die Studie ergab außerdem, dass die Zufriedenheit mit der Wohnsituation je nach Wohnform unterschiedlich ist. Demnach gaben 31 Prozent der Mietenden an, mit ihrer Wohnsituation unzufrieden zu sein. Bei jenen Menschen, die bereits in Eigentum leben, sind nur neun Prozent unzufrieden. Zwar hat die Mehrheit der Befragten die Vorteile einer eigenen Immobilie, wie eben die höhere Zufriedenheit bereits erkannt, viele sorgen sich jedoch, dass sie diese nicht finanzieren können. 78 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass sich „Häuser oder Eigentumswohnungen nur Besserverdienende leisten können“.

Gerda Holzinger-Burgstaller: „Eigentum bietet nicht nur Unabhängigkeit, es ist auf lange Sicht auch eine wesentliche Vorsorgekomponente". Foto: Erste Bank Marion Payr

„Die wirtschaftlichen, aber auch regulatorischen Rahmenbedingungen sind momentan alles andere als einfach“, sagt auch Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO der Erste Bank Österreich. Obwohl sich der Wachstum der Wohnkredite am Gesamtmarkt zuletzt verlangsamt hat, sei der Bedarf an Finanzierungen weiterhin gegeben. Laut Integral-Umfrage wollen 30 Prozent von jenen, die in den nächsten Jahren einen Umzug planen, ihr neues Zuhause mittels Kredit oder Darlehen finanzieren.

Zur Unterstützung der Österreicherinnen und Österreicher bei der Eigentumsfinanzierung seien laut Holzinger-Burgstaller „alle Beteiligten gefordert - Stichwort KIM-Verordnung - um weitere Erleichterungen Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer umzusetzen“. Vor allem junge Menschen, die noch nicht so viel Zeit hatten, sich ein Vermögen aufzubauen, werden durch die KIM-Verordnung benachteiligt. „Die verbindlichen Kreditregeln machen dieses schwierige Thema noch schwieriger“, so Holzinger-Burgstaller. Der Vorstoß von Finanzminister Brunner, die Grunderwerbssteuer auf den Erwerb der ersten Immobilie abzuschaffen, sei ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch brauche es noch weitere Begutachtung. Auch bei der Landeshauptleutekonferenz wurde die KIM-Verordnung kürzlich diskutiert. Die Landeschefs forderten erneut eine Lockerung der Regelungen und wollen etwa, dass auch Wohnbaudarlehen, Zuschüsse oder Zahlerhaftungen des Landes als Eigenmittel anerkannt werden (die NÖN berichtete).