Danninger: "NÖ-Card ist starkes Zugpferd für Ausflugstourismus"

Im Jahr 2006 wurde die NÖ-Card mit damals 151 Ausflugszielen erstmals aufgelegt. In der aktuellen Saison 2022/23 locken 338 Ziele primär NÖ-Landsleute (64 Prozent) und Wiener (30 Prozent).

Bislang wurde 142.000 NÖ-Card zur Hälfte online und zu knapp einem Drittel über Trafiken verkauft. Das sind um 36 Prozent mehr Ausflugskarten als im Vorjahr, aber um 11,5 Prozent weniger als zum Vorkrisenniveau 2019/20. Zu den beliebtesten Ausflugsdestinationen zählen etwa die Schneebergbahn, die NÖ-Landesausstellung in Marchegg, die Kittenberger Erlebnisgärten, das Riesenrad und der Erlebnispark Eisgreissler.

Danninger: "starke Partnerin" und "starkes Zugpferd"

Sehr zufrieden mit der Performance der NÖ-Card zeigte sich jedenfalls Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP). Er bezeichnete die NÖ-Card bei einer Pressekonferenz in St. Pölten als "starke Partnerin" und "starkes Zugpferd" für den NÖ-Ausflugstourismus.

Für NÖ-Werbung-Geschäftsführer Michael Duscher war und ist die Ausflugskarte in der Krise eine wichtige Stütze für den Neustart, sie spiele aber auch in Zukunft eine bedeutsame Rolle: "In Zeiten hoher Inflation und unsicherer Weltlage gibt es viele gute Gründe in der Region zu bleiben und hier den Urlaub zu verbringen", glaubt Duscher.

Spannend sei auch, dass 47 Prozent ihren Ausflug mit einer Nächtigung verbinden, sagt Duscher. Hier gelte es noch nach zu schärfen, um Niederösterreich vom "Ausflugsland zum Kurzurlaubsland und langfristig zum Haupturlaubsland weiterzuentwickeln". Geplant sei hier eine bessere Segmentierung und gezieltere Onlinereklame.

Dass das Angebot der NÖ-Card bei Kundinnen und Kunden jedenfalls gut ankommt, zeigte eine Umfrage im Auftrag der Niederösterreich-Werbung: 93 Prozent der 10.500 Umfrage-Teilnehmern gaben an, dass sie mit dem Angebot sehr zufrieden bzw. zufrieden sind, 96 Prozent empfehlen die NÖ-Card weiter und 74 Prozent würde die Ausflugskarte fehlen, wenn sie plötzlich eingestampft werden würde. Allein die 20 Prozent Rücklaufquote bei der Umfrage von 20 Prozent sei "unglaublich" und liefere mit 70.000 Antworten wertvolle Daten, "mit denen wir jetzt gut weiterarbeiten werden", so Danninger.

Als Hauptmotiv für den Kauf der NÖ-Card nannten die Umfrage-Teilnehmenden die Preisersparnis, die Vielfalt der Angebote, Inspiration und dass sie die Region besser kennenlernen würden. "Bislang verzeichnen wir 2,88 Ausflüge pro Karte, das sind um 28 Prozent mehr als im Vorjahr", sagt NÖ-Card Geschäftsführer Klemens Wögerer.

Mit Start der Weihnachtsaktion am 1. November soll ein neuer Webauftritt und eine überarbeitete Handy-App die Attraktivität der NÖ-Card gesteigert werden. Geplant sind etwa ein Ausflugsplaner mit interaktiver Karte, komplette Ausflugspakete, Push-Meldungen aufs Handy und eine erweiterte Kommentar- und Bewertungsfunktionen. "Bessere Onlinefunktionen, eine verbessere App und eine stärkere Einbindung von Öffis bringt in Summe mehr Ideen für Ausflüge und mehr Abwechslung bei Ausflugsziele", sagt Wögerer.

Außerdem können künftig mehrere Karten in der NÖ-Card App digital hinterlegt werden. Die NÖ-Card wird so künftig direkt vor Besuch des Ausflugsziels digital kaufbar und sofort nutzbar sein.

