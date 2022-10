Ein Jahr Klimaticket: Immer mehr Menschen fahren mit den Öffis

Werbung

200.000 Menschen pendeln aus Niederösterreich täglich nach Wien. Den umgekehrten Weg, von Wien nach NÖ, fahren 80.000 Personen. Viele von ihnen nutzen seit der Einführung am 26. Oktober 2021 das Klimaticket. In der Ostregion wurden 120.000 der Öffi-Jahrestickets verkauft. Alleine in NÖ waren es 85.000.

Hinzu kommen 15.000 Jahres-Streckenkarten des Verkehrsverbund Ost-Region (VOR). „Damit hat sich die Zahl der Dauerkartenbesitzer in NÖ um 40 Prozent erhöht“, berichtete Verkehrs-Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). „Das hat unsere Erwartungen übertroffen“, sagte Klima-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Gleichzeitig haben sich seit Ostern 2022 die Fahrgastzahlen erhöht. Im gesamten Fernverkehr gab es laut ÖBB-Sprecher Christopher Seif ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekord-Jahr 2019. Er führt das auf die höheren Spritpreise, den Umweltschutz-Gedanken, aber auch das Klimaticket zurück. In den nächsten Jahren sollen die Öffi-Reisenden – auch dank günstigerer Klimatickets – noch mehr werden.

Kurz vor dem ersten Jubiläum ihres „Herzensprojekts“ kam Gewessler (Grüne) nach St. Pölten, um mit Schleritzko eine Vergünstigung der regionalen Klimatickets zu präsentieren. Ab 1. November kosten sie rund 10 Prozent weniger (siehe Infos unten), während die ÖBB generell ihre Ticketpreise um 4 Prozent erhöhen. Das Geld für die günstigeren Klimatickets kommt aus dem 80-Millionen-Euro-Topf, den der Bund den Ländern zum Öffi-Ausbau zur Verfügung stellt. Von den 15 Millionen für NÖ soll die Hälfte dafür ausgegeben werden. Der Rest werde in den Ausbau fließen, kündigte Schleritzko an.

Beschwerden über volle Züge verdoppelt

Der Umstieg vieler auf klimafreundliches Reisen löste aber auch Ärger bei Fahrgästen aus. Auf der West- und der Südbahnstrecke klagten sie über überfüllte Züge. Die Agentur für Fahrgastrechte erhielt heuer doppelt so viele Beschwerden über volle Züge wie 2021. Von den ÖBB heißt es, dass man zusätzliches Personal und, wo möglich, zusätzliche Waggons einsetze. Auf der Westbahnstrecke ist das aber nicht mehr möglich.

Ludwig Schleritzko will zweite Stammstrecke durch Wien. Foto: NLK

Schleritzko wiederholte beim Termin mit Gewessler seine Position, dass ein günstiges Angebot nicht reiche. Der Landesrat geht davon aus, dass die Kapazitätsgrenze entlang der jetzigen Hauptachse durch Wien 2030 ausgeschöpft sein werde. Er will eine zweite Stammstrecke durch Wien. Die Planung für das Mega-Projekt müsse nun starten.

SPÖ und Grüne fordern neben dem Öffi-Ausbau eine 79-Euro-Öffi-Jahreskarte für Studierende und Unter-26-Jährige in Ausbildung.