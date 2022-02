Mit dem SKN Frühjahrsabo in die Saison starten

Fans der Wölfe können sich mit dem „Frühjahrsabo“ aber bereits jetzt ihr Ticket für alle Auftritte des Wolfsrudels in der NV Arena bis zum Saisonende sichern!

In diesem Paket sind die restlichen sieben Heimspiele der laufenden Saison inklusive Sitzplatzwahl inkludiert – und das zum exklusiven Sonderpreis! Alle weiteren Infos gibt´s unter https://bit.ly/SKN_Frühjahrsabo, Karten für den Jahresauftakt können zudem online unter http://bit.ly/SKN_Onlineticket oder an den Tageskassen am Sonntag direkt vor Ort erworben werden.