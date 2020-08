Vintage-Enthusiasten kommen bei der Vintage Tour Wachau am Sonntag, 13. September, in Mautern an der Donau voll auf ihre Kosten. Mit alten Stahlrädern und Wolltrikots im Gepäck werden alte Radepochen wiederbelebt. Los geht es um 10.30 Uhr von der Römerhalle über 61,3 Kilometer und 654 Höhenmeter wieder zurück zur Römerhalle.

Für ein authentisches Retro-Feeling sorgen Legenden des Radsports: Gemeinsam mit dem italienischen Idol Francesco Moser und nationalen Radsporthelden wie Thomas Rohregger, Willi Lauscha, Hans Lienhart und Bernhard Rassinger können die Teilnehmer – unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen – einzigartige Streckenabschnitte in bester Gesellschaft genießen.

Die Vintage Tour Wachau ist eine spannende Kombination aus der Leidenschaft für alte Stahlräder, Natur und Kulinarik, die Retro-Radherzen höherschlagen lässt. Das perfekte Raderlebnis, um das UNESCO-Weltkulturerbe Wachau und die atemberaubende Landschaft des Traisentals in entschleunigter Form zu entdecken. Zugelassen sind Räder ab dem Baujahr 1990 und älter.

Mehr Infos unter www.vintage-tour.at.

Die NÖN verlost Gratisstartplätze für die Vintage Tour. Einsendungen mit dem Kennwort „Vintage Tour“ bis 21. August per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen.