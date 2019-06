Ein Wochenende lang dreht sich in der Wachau alles ums Radfahren. Am Samstag etwa werden mit alten Stahlrädern und Wolltrikots im Gepäck bei der Vintage-Tour (13.30 Uhr) alte Radepochen wiederbelebt. Am Sonntag wird dann ab 9 Uhr gestartet. Drei herausfordernde und abwechslungsreiche Strecken (Wachauer Genuss Radtour 50 km, Raiffeisen Power Radmarathon 92 km, Champions Radmarathon 159 km) durch die Wachau und das Waldviertel gilt es, dabei zu bezwingen. Alle Infos: www.wachauer-radtage.at

Die NÖN verlost Startplätze. Einsendungen (Kennwort: Wachauer Radtage) bis 28. Juni an: NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, gewinnspiel@noen.at oder hier online mitspielen!