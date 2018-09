Große Namen, Premieren und neue Programme: Das Kabarett & Comedy Festival startet am 5. Oktober . Otto Schenk hat die Höhepunkte seiner humorvollen Lesungen ausgewählt und unterhält am 11. November. Robert Palfrader ist heuer erstmals am 30. November mit dabei. Auf ein Wiedersehen freuen sich auch Stermann & Grissemann am 9. November.

Nähere Infos unter: kabarettundcomedy.com/