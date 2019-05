Vom 15. Juni 2019 erleben die Besucher des 3. Austrian AIRFEST ein einmaliges Spektakel der Lüfte mit vielen Überraschungen auch am Boden.

Unter dem Motto Wings & Wheels findet am Samstag, den 15. Juni 2019 in Vöslau-Kottingbrunn das 3. Austrian AIRFEST statt. Auf über 200.000 m² Ausstellungsfläche präsentiert sich Österreichs größte zivile Luftfahrtveranstaltung.

"In diesem Jahre decken wir die historische und moderne Luftfahrt noch umfassender ab: Es sind Drohnen dabei, Modellfluggeräte, Fallschirmspringer und Gleitschirmflieger sowie Flugzeuge mit Jet-Antrieb, Kolbenmotor und Elektroantrieb. Auch Segelflugzeuge, Hubschrauber und Heißluftballone werden gezeigt und vorgeführt", schwärmt Erwin Kreczy, Organisator des 3. Austrian AIRFEST. "Das Austrian AIRFEST bietet damit die einzigartige Möglichkeit, seltene historische Flugzeuge und hochmoderne Fluggeräte an einem Ort und so nahe zu bestaunen."

Zu sehen ist unter anderem der größte einmotorige Doppeldecker der Welt sowie das kleinste zweimotorige Flugzeug der Welt ( kleiner als die Modellfluggeräte im Programm). Derzeit sind 6 Kunstflug-Formationen und schon 27 Fluggeräte fixiert.

Neu beim Airfest: Drohnen und Modellfluggeräte

Neu sind die eigenen Bereiche für Drohnen und Modellfluggeräte. Hier können diese nicht nur bestaunt sondern auch gleich ausprobiert werden.

Außerdem werden Kunstflug Welt- und Europameister auftreten sowie Teilnehmer aus 12 Nationen bei der großen Airshow unter anderem mit Kampfjets. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit an Rundflügen teilzunehmen. Eine erste Programmvorschau gibt es auf der Webseite www.airfest.at.

Mit über 20 kostenlose Spiel- und Lachstationen für Kinder sowie technischen Informationen und Workshops für Jugendliche ist das Austrian AIRFEST ein Anziehungspunkt für die ganze Familie. Auch auf Fragen wie „Wie werde ich Pilot oder Pilotin?“ oder „Welche Berufe gibt es noch in der Luftfahrt?“ gibt das Austrian AIRFEST fachkundige Antworten aus erster Hand.

Im WHEELS Bereich kommen die Freunde des Motorsports auf ihre Rechnung. Dragster mit Jet Antrieb und 20.000 PS, Rennautos, Bikes und bis zu 500 Old- und Youngtimer, US-Cars, Customs und historische Militärfahrzeuge werden in einem eigenen Bereich präsentiert.

Wir verlosen Tickets!

Die NÖN verlost Tickets zum 3. Austrian Airfest! Einfach auf Teilnehmen klicken und schon seid ihr beim Gewinnspiel dabei. Teilnahmeschluss ist der 2. Juni.