Jetzt Karten für das Nova Rock 2022 gewinnen!

Mit Headlinern wie Muse, Placebo, Volbeat und Five Finger Death Punch kommt die Top-Musik-Elite ins Burgenland. Auch Rise Against, Bullet For My Valentine, Kraftclub, Maneskin, Seiler und Speer, Deichkind, Billy Talent und viele mehr sind mit dabei. Heimische Bands wie etwa Minisex, Bloodsucking Zombies from outer space, Last band standing, Autumn bride, Skolka, Kill the lycan, Igel vs. Shark und Reverend Backflash werden die Bühnen auf den Pannonia Fields zum Beben bringen. Infos: www.novarock.at .

Mit der NÖN könnt ihr Karten gewinnen!