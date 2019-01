Andiamo! Auf geht’s zu einem Abend, der ganz im Zeichen der einzigartigen italienischen Genuss-Philosophie steht. In der achten Spielsaison von Agricola, dem 1. Varieté am Bauernhof in Purgstall, werden die Gäste auf eine Reise zu den schönsten Plätzen und Sehenswürdigkeiten in „Bella Italia“ entführt und lassen dabei ihren Gaumen bei einem 5-Gänge-Gourmetmenü frohlocken – eigens kreiert von den Hauptakteuren des Programms, den Chefköchen „Roberto e Cristoforo“. Der Schauplatz Ramsauhof verwandelt sich in eine italienische „Piazza“, das Herzstück jedes Städtchens.