Sie duften herrlich, bezaubern mit ihren Blüten und schmackhaften Früchten, schaffen wichtigen Lebensraum für Vögel, Wildbienen und Schmetterlinge und sorgen noch dazu für einen echten Beitrag zum Klimaschutz. Am NÖ Heckentag gibt es die besten aus der Region abstammenden Sträucher und Bäume. Bestellt werden kann zwischen 1. September und 14. Oktober, eine Abholung ist am 7. November von 10 bis 14 Uhr in Pfaffstätten möglich, eine Lieferung erfolgt Anfang bis Mitte November. Infos und Bestellung: www.heckentag.at.

Die NÖN verlost drei Heckenpackages im Wert von je 100 Euro, Einsendungen mit dem Kennwort „Heckentag“ per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen.