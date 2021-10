Gewinnt Karten für „Eine kleine Nachtmusik“ in Reinsberg

“Eine kleine Nachtmusik”

Academia Allegro Vivo

21. November 2021

19.30 Uhr, Musium Reinsberg,

17.00 Uhr interaktives Kinderkonzert

Interaktiver Kinderworkshop

Was ist ein Komponist und was genau macht ein ein Dirigent? Wozu braucht ein Streichinstrument einen Resonanzraum und könnte ich es ohne überhaupt hören? Diese und viele andere Fragen werden gemeinsam überlegt, wenn in der Woche vor dem Konzert der Geschäftsführer des Festivals Allegro Vivo mit einem jungen Kammermusikquartett zu Besuch in den 3. und 4. Klassen der VS Reinsberg und Gresten ist. In einem kurzweiligen, interaktiven Workshop erarbeiten die Kinder ein eigenes kleines Programm mit dem Quartett, das sie dann am Sonntag im Kinderkonzert gemeinsam mit dem großen Orchester zur Aufführung bringen. Und wer weiß, vielleicht entspringt daraus die eine oder andere Leidenschaft, selber ein (weiteres) Instrument zu lernen?