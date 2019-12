„Analog“ bietet bewährte und beliebte Klänge mit zeitgemäßen Themen. NÖN-Leser haben die Chance, das neue Album samt Autogrammkarten zu gewinnen. Einsendungen mit dem Kennwort „Seer“ bis 13. Jänner per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen.

Wer die Seer live sehen und hören will, hat am Samstag, 21. Dezember, in Ober-Grafendorf und am Sonntag, 22. Dezember, in Wien die Chance.