Edle Vollblüter, sportliche Turnierpferde, entzückende Ponys, kräftige Friesen, wendige Westernpferde und viele andere Rassen zeigen sich auch heuer wieder auf der Apropos Pferd

Euch erwarten: Messe – Show und Sport - 4 Hallen - 3 Reitbereich und ein riesiges Freigelände!

Ihr könnte für DAS Messehighlight 2019 einen dick gefüllten Rucksack gewinnen – mit:

2 Eintrittskarten all inklusive ohne lästiges Anstellen an den Kassen (der Tag ist selbstverständlich frei wählbar) – und einen Einkaufsgutschein der Firma Spooks ( der Messestand befindet sich in Halle 3, 317, www.spooks.de) im Wert von € 100,00

(nur auf der Messe einlösbar).