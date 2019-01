Bald ist es so weit: Zum zweiten Mal finden in der Arena Nova in Wiener Neustadt von 18. Jänner bis 20. Jänner die Modellbautage statt. Egal ob Lkws, Baumaschinen, Trial und Crawlerfahrzeuge, Panzer, Buggys und Truggys – Modellbauer kommen an den drei Tagen voll auf ihre Kosten.

Zentrales Highlight ist die knapp 400 m² große Mini-Baustelle, die bis ins letzte Detail geplant und aufgebaut ist. Hier wird gebaggert, geschaufelt und über die Landstraße verführt. Ein Trial/Crawler und ein Panzergelände runden das Angebot ab.

Wer auf Speed steht, kommt auf der „Fun Race“-Strecke nicht zu kurz. Geschwindigkeit und coole Sprünge stehen hier auf der Tagesordnung. Speziell für diese Themenbereiche haben sich einige interessante Aussteller angemeldet, die für Informationen und Tipps zur Verfügung stehen.

Das bunte Rahmenprogramm bietet unter anderem eine Mini-Trucker Kinderfahrschule, eine Trial Strecke zum selbst ausprobieren und ein Baumaschinen Testgelände. Die Nachtbaustelle mit „Night Shopping“ am Samstag Abend ist ein weiteres Highlight.

www.modellbautage.at