Von Sa. 08.02.20 bis So. 09.02.20 dreht sich in der Arena Nova in Wiener Neustadt auf 8.000 Quadratmetern wieder einmal alles um das Thema Angeln. Neben dem Verkauf von qualitativ hochwertigen Produkten steht vor allem der Informations- und Wissenstransfer in Form von Vorträgen, Workshops, Live-Präsentationen und Diskussionen im Vordergrund.

Rahmenprogramm:

VORTRÄGE: Auf der großen Vortragsbühne finden an beiden Messetagen Vorträge von nationalen und internationalen Szeneanglern und Experten zu den verschiedenen Themenbereichen statt.

LIVE DEMONSTRATION: An den Vorführbecken zeigen die Stars der Szene ihr Können und verraten hilfreiche Tipps und Tricks zu den verschiedensten Themenbereichen des Angelns

WORKSHOPS: Im Rahmen von zahlreichen Workshops behandeln Experten, Teamangler und Aussteller die verschiedenen Themen für den erfolgreichen Fischfang.

FOTO & FILM AWARD: Im Rahmen der SPIRIT OF FISHING wird der AWARD für das schönste Foto und besten Kurzfilm zum Thema Angeln verliehen.

CASHBACK-LOTTERIE: Bei der Cashback-Lotterie haben Sie die Möglichkeit den Wert Ihres Einkaufs in bar zurückzugewinnen. Die Ziehung findet am Ende des jeweiligen Messetages statt.

KINDERWELT: Auch für die jungen Messebesucher gibt es ein tolles Rahmenprogramm mit Spielen, Hüpfburg, Malen und vielem mehr.

Wir verlosen Karten!

Wir verlosen Eintrittskarten für die Spirit of Fishing! Einfach bis 26. Jänner 2020 online teilnehmen und schon seid ihr bei der Verlosung dabei!