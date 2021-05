Wer kennt ihn nicht, den blauen Kirchturm des Stiftes Dürnstein. Majestätisch steht er an den Ufern der Donau und ist DAS Wahrzeichen des Weltkulturerbes Wachau. In den historischen Räumlichkeiten des Barockjuwels ist die Dauerausstellung „Entdeckung des Wertvollen“ zu sehen. Die drei Themenbereiche, in welche die Ausstellung gegliedert ist, werden von je einem Leitsatz getragen: das Gute tun, das Schöne bewahren und das Wahre suchen. Die Schau führt die Besucher in Räume, die bisher nicht der Öffentlichkeit zugänglich waren.

Die Ausstellung ist bis 31. Oktober geöffnet. Täglich um 11 und 14 Uhr gibt es eine Führung, eine Reservierung wird empfohlen. Audioguide jederzeit verfügbar.

Infos: www.stift-duernstein.at