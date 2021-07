Bereits zum dritten Mal findet das große Football-Finale, der Austrian Bowl XXXVI in der NV Arena in St. Pölten statt. Am 31. Juli 2021 um 19 Uhr treffen die beiden besten Teams Österreichs im Finalspiel der Austrian Football League aufeinander, um die Championship und damit die Staatsmeisterschaft zu erobern. Im kleinen Finale, dem Silver Bowl XXIII, geht es für die beiden besten Teams der AFL-Division 1 um 15 Uhr um die Meisterschaft.

Besonders macht das Football-Event des Jahres nicht nur der erstklassige Sport, sondern auch das außergewöhnliche Rahmenprogramm für die ganze Familie. Auch heuer dürfen sich die Fans nämlich auf eine großartige Halftime Show powered by Schagerl Partkettlager.at freuen. Wer die Show heuer rocken wird, bleibt noch ein Geheimnis. Des Weiteren erwartet die Fans bereits ab 13 Uhr vor und in der NV Arena ein kulinarisches Wunderland, das keine Wünsche offen lassen wird.

Der Ticket-Vorverkauf ist bereits 2020 sehr gut angelaufen, wobei die Veranstaltung dann auf 2021 verschoben werden musste. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Aufgrund der hohen Nachfrage musste der Premium Corner bereits geschlossen werden. Günstigere Tickets im Vorverkauf sind in den Kategorien 1 und 2 noch verfügbar. Die NV Arena in St. Pölten im Sportland Niederösterreich wird auch heuer wieder zum Beben gebracht werden.

Bei der Veranstaltung kommen die zu diesem Zeitpunkt geltenden COVID-19-Präventionsmaßnahmen der Bundesregierung zum Einsatz. Jedenfalls gilt strikt die 3-G-Regelung, um höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Aktuelle Informationen sind kurz vor der Veranstaltung unter austrianbowl.at zu entnehmen.

