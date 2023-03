„Kind sein“ auf der Schallaburg: NÖN-Leser sind die ersten Gäste

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Kinder bauen sich Luftschlösser, müssen aber in einer Welt der Erwachsenen leben. Sie sollen Erwartungen erfüllen und sind zugleich von vielem ausgeschlossen. Die Kindheit prägt wie keine andere Zeit. Aber was bedeutet „Kind sein“ damals und heute? Und wie schaut eine Welt für Kinder aus? Oder könnte ausschauen? Genau diesem Thema widmet sich die diesjährige Ausstellung auf der Schallaburg, die von 13. Mai bis 5. November zu sehen ist. Sie nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine kulturgeschichtliche Reise des Kindseins von der Antike bis in die Gegenwart.

In Begleitung zur Ausstellung erarbeitet das Gesprächslabor „Jetzt verstehen wir uns!“ sprachliche Werkzeuge für eine verständliche Kommunikation, die Generationen verbindet.

Außerdem gibt es wieder einen Escape-Room. Die Schallaburg selbst steht im Mittelpunkt des Rätsels unter dem Titel: „Unter Verdacht! – Die Akte Losenstein“.

Infos: www.schallaburg.at

Mit der NÖN gibt es wieder die Möglichkeit, am Samstag, 13. Mai, als Erste die Ausstellung auf der Schallaburg zu besuchen – samt Exklusivführung und SchallaCard.