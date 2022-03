Schallaburg-Ausstellung: Reiternomaden auf der Spur

Mitteleuropa wurde kontinuierlich von reiternomadischen Kulturen geprägt, die ihre Heimat im eurasiatischen Steppenraum hatten – sie sind ein wichtiger und unterschätzter Puzzlestein in der Entstehung Europas. Die diesjährige Ausstellung auf der Schallaburg „Reiternomaden in Europa“, die von 9. April bis 6. November zu sehen ist, beleuchtet Leben, Kultur und Schaffen von Hunnen, Awaren, Bulgaren und Ungarn aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Damit eröffnet sich eine neue Sicht auf diese Völker, die in der Geschichte oft nur als brandschatzende Steppenreiter dargestellt wurden und heute neu betrachtet werden wollen. Reiternomaden wurden vor allem als Krieger und Eroberer wahrgenommen. Doch verbreiteten sie nicht nur Furcht und Schrecken, sondern hinterließen auch neue Technologien und Moden. „Im heutigen Niederösterreich finden sich zahlreiche Zeugnisse der frühmittelalterlichen Reiternomaden. Sie werden in unserer Ausstellung in einen großen historischen Zusammenhang gestellt“, so Kurator Falko Daim.

