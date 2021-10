„Trampolin“ als Sprungbrett für Künstler: Gewinnt Karten!

Wenn Theater geschlossen und Veranstaltungen corona-bedingt abgesagt werden, wird es auch in der Kabarettszene dunkel. Besonders der Nachwuchs steht dadurch vor existenziellen Problemen.

„Trampolin“ soll eine Chance für die Jungen der Kabarettszene werden und eine Fundgrube für ein interessiertes Publikum. Die Bühne im Hof in St. Pölten bietet am Donnerstag, 18. November um 19.30 Uhr eine Bühne dafür: In „Who is Hie“? zeigt Miriam Hie die vielen Gesichter einer Frau, die ihr Leben mit den Waffen Wut und Humor meistert.

Der gebürtige Münchner Michael Mutig prescht im Tempo der neuen Comedy-Generation vor und erzählt „mut“willig aus seinem Comedian-Leben. „Miss Verständnis“ Mika Blauensteiner fragt sich, ob man wirklich alles tolerieren muss, was man versteht. Und der Linzer Max Lenny erobert die Stand-up-Bühnen mit Geschichten aus dem Leben eines Mittzwanzigers. Die NÖN verlost Karten.