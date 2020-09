Hauptfigur im Stück „Die Welt ist ein Würstelstand“, das am Freitag, 2. Oktober, in der Bühne im Hof in St. Pölten zu sehen ist, ist Resi Resch, Besitzerin eines Würstelstands. Daneben leben eine Musikerin in der Figur einer Obdachlosen, die ihr Lager neben dem Würstelstand aufgeschlagen hat. Dazu kommt noch eine philosophische, gesellschaftskritische und weltverstehende Ratte in der Mülltonne.

Die NÖN verlost Karten für das Theater am Freitag, 2. Oktober!