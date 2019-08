Wie groß ist eigentlich das Weltall? Und wie viele Atome stecken in einem Wassertropfen? Kinder stellen Fragen über Fragen – und in Herzogenburg finden sie die Antworten! Von 23. bis 25. August und von 30. August bis 1. September finden hier wieder die NÖ KinderSommerSpiele im Stift Herzo-genburg statt. Heuer übrigens zum bereits 48. Mal. Und hier ist der Ort, an dem die ganz großen Fragen der Kinder geklärt werden. Einige Programm-Highlights: Cornelia Travnicek präsentiert mit „Zwei dabei“ ihr erstes Kinderbuch. Außerdem gibt es ein mobiles Planetarium, betreut vom Institut für Astrophysik, und den Parcour der Illusionen – zum Staunen und Entdecken!

Weitere Infos: www.noekiss.at