Heckentags-Packages zu gewinnen

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Heckentag 2022: Kauf dir ein Stück lebendige Regionalität - kräftige Bäume und Sträucher für NÖ, Wien und das Nordburgenland

Für jede Idee die passenden Bäume und Sträucher.

Unter diesem Motto findet auch in diesem Jahr der Heckentag statt, der vom Verein Regionale Gehölzvermehrung (RGV) vor über 20 Jahren ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, den in Österreich lebenden Menschen ein Stück Regionalität und Biodiversität in die Hand zu geben, um so den gesunden Lebensraum zu erhalten. Denn die heimischen Gehölze verzaubern nicht nur Groß und Klein mit kräftigen Farben und starkem Wachstum, sondern sind zugleich wertvolle Nahrung für die heimische Tierwelt und bereichern die Pflanzenvielfalt.

Foto: K. Wanninger

Neben kräftigen Wildsträuchern, bunten Gehölzraritäten und uralten Obstsorten wurden auch fixfertige Heckenpakete geschnürt. So sind etwa die Klima-Hecke, die Nasch-Hecke und unsere neue Schmetterlings-Hecke zu günstigen Preisen im Webshop erhältlich. Pflanzenliebhaber*innen können von September bis Mitte Oktober über den Heckenshop ihre Bestellungen aufgeben und erhalten obendrein jede Menge hilfreicher Pflanz- und Pflegetipps sowie anschauliche Infomaterialien über unsere Website und das Heckentelefon. Und das alles sowohl für den eigenen Gartentraum und Gaumenschmaus als auch für nachhaltige Zwecke, wie die Rückkehr heimischer Schmetterlingsarten, die gesunde Bienenfütterung und den Erhalt regionaler Pflanzenarten.

Das Geheimnis der regionalen Pflanzenkraft

Die heimischen Heckentags-Pflanzen sind dafür bekannt, besonders widerstandsfähig und kräftig zu sein. Das Geheimnis liegt in ihrer regionalen Abstammung, denn von der Besammlung bis zur Aufzucht und Auspflanzung setzen wir auf die ganze Kraft der natürlichen genetischen Vielfalt unserer Regionen. Als Nachkommen wild wachsender Mutterbestände sind unsere Gehölze bestens an lokale Böden und Klimabedingungen angepasst.

Foto: RGV

Für die Jungpflanzen, die du am Heckentag in Empfang nimmst, sorgt der Verein Regionale Gehölzvermehrung (RGV). Dessen Mitglieder besammeln seit über 20 Jahren in Handarbeit Wildsträucher und Bäume, gewinnen das Saatgut aus den Früchten und ziehen mit viel Liebe die jungen Gehölze heran. So entstehen Wildgehölze einzigartiger Qualität, die mit Wuchs- und Widerstandskraft überzeugen und eine großartige Vielfalt in jeden Garten bringen. Die vielen Nützlinge, von denen die Heckenpflanzen umschwärmt werden, sorgen obendrein für einen höheren Bestäubungserfolg und eine reichere Ernte im Obst- und Gemüsegarten.

Foto: K. Wnaninger

Mit Bäumen und Sträuchern tut man sich und seinem Garten richtig viel Gutes – am Heckentag kann man dazu auch noch bares Geld sparen. Vom speziellen Gartenliebling bis zum fertigen Heckenpaket hat das Heckentags-Sortiment viel zu bieten. Infos: www.heckentag.at. Die NÖN verlost drei Heckentags-Packages. Einsendeschluss: 7. September.