Den Kampf Gut gegen Böse und um den Schatz im Silbersee können die Gäste bei den Festspielen Winzendorf hautnah miterleben. Im Steinbruch in Winzendorf wird „Der Schatz im Silbersee“ mit spektakulären Reitstunts gezeigt. Zu sehen ist Karl Mays Klassiker von 10. bis 25. August. Vorstellungen gibt es immer am Freitag um 18.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils um 14 und 18.30 Uhr. Zusatz-Shows werden am Donnerstag, 15. August, um 14 und 18.30 Uhr geboten. Infos: www.festspiele-winzendorf.at

Karten gibt es im NÖN-Ticketshop