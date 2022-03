Jetzt Tickets für die „Quetschworkfamily“ gewinnen!

Mit dialektischer Wortakrobatik und kreativen Texten aus dem alltäglichen Leben und einer Sprache, so wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, verspricht die „Quetschworkfamily“ – vier Musiker aus dem Mostviertel – einen sehr unterhaltsamen Abend. Sie treten am Freitag, 2. April, um 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf auf. Auch die kabarettistischen Moderationen sind gespickt mit Wortspielen und spitzfindigen Bemerkungen. In ihren Liedern reizen sie ihren Dialekt mit Raffinesse bis ins Letzte aus.

Infos und Karten: www.konzerthaus-weinviertel.at .

Die NÖN verlost drei Mal zwei Karten.